Голлівудські кіностудії скасували покази фільмів у російських кінотеатрах, Netflix не стрімитиме російські канали

Провідні голлівудські кіностудії Disney, Warner Bros., і Sony Pictures Entertainment оголосили, що зупинять показ своїх фільмів у кіномеатрах Росії у відповідь на її агресію проти України.

У понеділок у Walt Disney Co повідомили, що у прокат не вийде мультфільм "Я червонію" (Turning Red), а WarnerMedia зупиняє реліз "Бетмена" у Росії. Sony Pictures Entertainment повідомили про аналогічне рішення щодо картини "Морбіус".

"Ми ухвалюватимемо подальші бізнес-рішення за тим, як розвиватиметься ситуація", - сказано у заяві Disney. - "Тим часом, враховуючи масштаб кризи із біженцями, ми працюємо із неурядовими організаціями, щоб надати невідкладну допомогу та іншу гуманітарну підтримку".

Минулими вихідними Українська кіноакадемія створила онлайн-петицію із закликом міжнародного бойкоту російських кінотеатрів та російської кіноіндустрії через повномасштабне вторгнення Кремля до України.

Reuters повідомляє, що Росія - великий ринок для Голлівуду. Торік тамтешні глядачі принесли понад 600 мільйонів доларів касових зборів, це 2,8% від світового продажу квитків до кінотеатрів, загальна світова виручка від кінопрокату у 2021 році склала пона 21 мільярд доларів.

Тим часом найбільша стрімінгова онлайн-платформа Netflix оголосила, що відмовляється транслювати в РФ російські державні телеканали, як цього вимагало російське законодавство, повідомляє CNN.

Починаючи із 1 березня під наглядом регулятора "Держкомнадзору" медіаплатформи із понад 100 тисячами підписників повинні були надавати безкоштовний доступ до російських новинних і розважальних телеканалів.

"Враховуючи поточну ситуацію, у нас нема планів додавати ці канали до нашого сервісу", оголосили представники Netflix для CNN Business.

При цьому Netflix продовжуватиме працювати у Росії.

У статті використано матеріали Reuters, CNN