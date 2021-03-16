"Євробачення" у телефоні: українсько-американський стартап хоче змінити музичний ринок

Євробачення було скасоване вперше за 64 роки, і... ми зрозуміли, що такі конкурси повинні бути на мобільних додатках

Євробачення, чи радше глобальний пісенний конкурс – у твоєму телефоні. За виконавців голосують самі слухачі, переможців обирають 50 на 50 – разом із професійним журі. Це і є концептом Djooky, каже його співзасновник, український продюсер Андій Даховський, який понад 10 років був офіційним представником найбільшого у світі холдингу звукозапису Universal Music в Україні.

"Євробачення було скасоване вперше за 64 роки, і то був той самий момент, коли ми зрозуміли, що такі конкурси повинні бути на мобільних додатках, вони не повинні залежати від рішень урядів, коли на карантин закриваються цілі країни, кордони зачиняються", - каже Даховський.

Djooky працює так. Виконавці з усіх країн світу завантажують свої пісні у додаток, через соцмережі залучають своїх прихильників – або знаходять нових фанів через самий додаток – й починається голосування.

У гранд-фіналі ми маємо 50 на 50 голоси фанів і голоси суддів

Національний раунд триває три дні, й три найкращі пісні за результатами голосування користувачів додатку проходять з національного до континентального раунду. "У гранд-фіналі ми маємо 50 на 50 голоси фанів і голоси суддів, це дуже шановні люди з музичної індустрії, самі сонг-райтери і продюсери відомих хітів, вони представляють Канаду, Сполучені Штати, Велику Британію, Африку", - розповідає продюсер.

Окремо є й призи для трьох найкращих пісень тижня: 300 доларів за перше місце, 200 - за друге і 100 - за третє.

Серед співзасновників стартапу також - український підприємець, піарник і громадський діяч Геннадій Курочка, який розробляв переможну комунікаційну стратегію Руслани на Євробаченні-2004, а у 2010 очолював команду, що розробила першу стратегію брендування України.

Головне, що виграє переможець, - це запис пісні у легендарній студії Capitol Records у Лос-Анджелесі

Почесний голова жюрі – голлівудський музичний продюсер Браян Малуф, який працював із Майклом Джексоном, Квін, Мадонною та Селін Діон. Він розповідає, що за перше місце переможець отримує 10 тисяч доларів, другий і третій фіналісти – 5 тисяч та 1 тисячу відповідно. Але головна винагорода для переможця – цілком оплачена поїздка до столиці поп-індустрії Лос-Анджелеса.

"Головне, що виграє переможець, - це запис пісні у легендарній студії Capitol Records у Лос-Анджелесі, - пояснює Малуф. - Також протягом цього тижня я організую їм зустрічі із продюсерами, менеджерами, шукачами талантів, соцмедійними інфлюенсерами, піарниками. Це дозволяє їм сформувати такий нетворк менторів, музикантів, щоб просувати свою музику".

я організую їм зустрічі із продюсерами, менеджерами, шукачами талантів

Поки що через коронавірус і локдаун у Каліфорнії ця частина призу відкладена, але обов’язково втілиться в життя, кажуть Даховський і Малуф. Вони розповідають, що вірять у потенціал ідеї, тож вклали власні кошти, аби започаткувати стартап, а пізніше знайшли міжнародних інвесторів-однодумців у музичній галузі. Тож для користувачів та виконавців додаток безкоштовний.

При цьому стартап має цікаву новацію – призи для слухачів, які можуть вгадати переможця тижневого змагання. За вгадування потенційних хітів можна отримати до ста доларів у тижневому змаганні й до тисячі – за прогнозування переможця сезону.

це дуже важливо для артистів,.. коли вони обмежені в концертних виступах

Але головне - Djooky – це можливість для талановитих музикантів-початківців із будь-якої країни знайти слухачів і бути поміченими на світовій арені, вважають його засновники. Зокрема, першою переможницею влітку стала співачка в Огайо, в осінньому сезоні переміг перуанець, у зимовому сезоні переміг фолк-бенд із Казахстану. Зараз триває весняний відбір.

"Я би сказав, що це місце, де ви маєте бути, тому що не можна втрачати можливості, особливо у такому конкурентному середовищі із іншими піснями й виконавцями", - вважає Малуф.

Даховський погоджується: "З моєї точки зору, це дуже важливо для артистів, тим паче, у період COVID, пандемії, коли вони обмежені в концертних виступах. Великі артисти скасовують великі турі, а маленькі артисти не можуть виступати в кубах, де вони отримують гроші на те, щоб жити і продовжувати свою творчість. Ми сподіваємось, що ці невеличкі грошові призи, по-перше, мотивують, а по-друге, допомагають вижити у цій складній ситуації".

Ми відкриті для артистів з будь-якої країни, нам немає різниці, яка якість запису

Невдовзі у Djooky відкриється власний музичний лейбл, що просуватиме талановитих виконавців, яких знаходитимуть саме завдяки додатку. При цьому на якість запису журі не зважає, а оцінює творчий задум, що дозволяє взяти участь у змаганні не лише професійним музикантам, а й початківцям.

"Ми відкриті для артистів з будь-якої країни, нам немає різниці, яка якість запису, - пояснює Малуф. - Бо може бути чудова композиція, але якийсь хлопець з Африки, де, може, немає студії, грошей, щоб поїхати в велике місто записати, тобто інколи присилають щось записане на телефон, але судді оцінюють ідею, оцінюють потенціал".

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