Двоє британців, один марокканець засуджені до смертної кари судом в ДНР

Двох британців і марокканця, які потрапили в полон під час боїв в Україні, у четвер, 9 червня, суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари, повідомляють російські інформаційні агентства.

Суд визнав трьох чоловіків – британців Ейдена Асліна і Шона Піннера та марокканця Брагіма Саадуна – винними у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу ДНР», цитує агентство російське «Інтерфакс» працівника суду.

Трьох чоловіків було схоплено під час бою за Україну проти Росії та підтримуваних Росією сил після вторгнення Росії 24 лютого. Їхній адвокат сказав, що вони оскаржуватимуть це рішення.

Менш ніж за 24 години до винесення вироку Піннер і Саадун визнали себе винними в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, свідчить відео, опубліковане з суду російським інформаційним агентством «РИА Новости». Схоже, Аслін визнав себе винним за меншим обвинуваченням, пов’язаним зі зброєю та вибухівкою.

«Докази, представлені стороною обвинувачення у цій справі, дозволили суду винести обвинувальний вирок, не кажучи вже про те, що всі без винятку підсудні визнали себе винними за всіма обвинуваченнями», – сказав суддя Олександр Нікулін журналістам у суді.

«При винесенні вироку суд керувався не тільки встановленими нормами і правилами, а й найважливішим, непохитним принципом справедливості. Саме це дозволило прийняти це складне і важке для застосування рішення як виняткова міра покарання у вигляді смертної кари", - додав він.

Великобританія висловила глибоке занепокоєння.

Ми постійно говоримо, що військовополонених не слід експлуатувати в політичних цілях, – сказав речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Прес-секретар Джонсона сказав, що згідно з Женевськими конвенціями військовополонені мають право на імунітет і їх не слід притягувати до відповідальності за участь у бойових діях.

Британські громадяни Аслін і Піннер були захоплені підтримуваними Росією військами в Маріуполі в квітні під час запеклої боротьби за контроль над містом.

Марокканець Саадун здався у березні під час бойових дій у маленькому містечку між Маріуполем та обласною столицею Донецьком.

Під час засідання трьох чоловіків утримували в клітці з чорними гратами, охороняли солдати з закритими обличчями та пов’язками з провоєнним логотипом Z, перш ніж обвинувачених попросили встати під час читання вироку, що можна побачити на відео із зали суду, опубліковане «РИА Новости».

Поспішний судовий процес проходив переважно за зачиненими дверима, інформація про провадження передавалася окремим державним російським медіа-агенціям.

Донецька Народна Республіка є одним із двох утворень на Донбасі на сході України, підтримуваних Росією, які, як стверджує Росія, бореться, щоб «звільнитися» від українських військ. За три дні до початку вторгнення в Україну 24 лютого Росія визнала їх незалежними державами, крок який був засуджений як незаконний Україною та Заходом.