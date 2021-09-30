Російського журналіста-розслідувача Романа Доброхотова оголосили в розшук

Влада Росії оголосила в розшук Романа Доброхотова, головного редактора інформаційного ресурсу The Insider. Про це сам журналіст повідомив виданню Reuters, згодом про це також оголосили в російському ФСБ.

Доброхотов займався журналістськими розслідуваннями, зокрема щодо отруєнь Олексія Навального та Сергія Скрипаля.

За словами журналіста, зараз його звинуватили в незаконному перетині кордону. Наразі Доброхотов перебуває за межами Росії, однак точного місця він не уточнив. За версією ФСБ, редактор The Insider перетнув кордон з Україною в ніч на 1 серпня в обхід встановлених пунктів пропуску. В українській прикордонній службі у коментарі BBC назвали такі твердження маніпулятивними.

Засновник розслідувальної платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає, що переслідування Доброхотова відбувається через його професійну діяльність.

“Це результат його участі у розкритті таємної програми режиму з вбивств, націленої проти декілької опозиційних діячів та активістів вдома, і використання нервово-паралітичних речовин у російських вбивствах за кордоном”, - пише Гіґґінс.

Як підтвердив cам Роман Доброхотов у Twitter, російські правоохоронці провели обшук в квартирі його батьків. Батька та дружину журналіста забрали на допит.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Кристо Грозєв зазначає, що ФСБ приходить до домів сім’ї Доброхотова вже вдруге за два місяці. “Мета цих рейдів - не що інше, як залякати і, ймовірно, взяти його сім’ю в заручники”, - пише Грозєв.

В липні цього року російські правоохоронці затримували Романа Доброхотова для допиту. Тоді в нього вилучили телефон, комп’ютер, а також паспорт.

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