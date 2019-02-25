"Вершина російського тролінгу Європи" - оглядачі про доньку Пєскова у Європарламенті

Численних оглядачів на Заході спантеличили повідомлення, що Єлизавета Пєскова, донька речника Путіна Дмитра Пєскова, працює у Європейському Парламенті. Коментатори звертають особливу увагу на те, що вона має доступ до інформаційної мережі цієї європейської установи.

Раніше розслідування "Радіо Свобода" повідомило, що дочка прес-секретаря президента Росії стажується у Європейському парламенті і має безперешкодний доступ до низки документів Європейського Союзу.

Це планувалось як вершина тролінгу, ляпас до смішного ліберальним європейським інституціям

Двадцятиоднорічна Єлизавета Пєскова офіційно зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією в 2014-му.

Емерік Шопрад у відповідь на запит "Радіо Свобода" підтвердив, що в його команді справді працює дочка впливового російського чиновника, і зазначив, що це вже її друге стажування в Європарламенті.

Даний казус викликав жваву реакцію з боку міжнародних оглядачів.

"Це планувалось як вершина тролінгу, ляпас до смішного ліберальним європейським інституціям", - твітує розслідувач Хрісто Ґрозєв.

А журналіст видання The Telegraph звертає увагу, що "донька давнього речника Путіна Пєскова має доступ до усіх зустрічей Європейського Парламенту та внутрішньої мережі організації".

Доступ Пєскової до мережі європейської установи спантеличив і політичного оглядачі Евана Оконнелла.

Натомість журналіст інформаційної агенції Reuters Люк Бейкер назвав випадок прикладом "надзвичайної неуважності".

Як відзначає "Радіо Свобода", у ролі стажера донька прес-секретаря Володимира Путіна має безперешкодний доступ до будівель Європарламенту як у Брюсселі, так і в Страсбурзі. Вона також може відвідувати засідання усіх комітетів та інші зустрічі.

Через неретельний контроль із небагатьма реальними перевірками є також можливість потрапити на збори інших політичних груп. Що також важливо, Єлизавета Пєскова як стажер має доступ як до внутрішньої комп’ютерної мережі Європейського Парламенту, так і до внутрішньої мережі євродепутата як члена ЄП.

Стажери в Європарламенті отримують зарплату з бюджету євродепутата, який формується з грошей європейських платників податків. Наразі невідомо, скільки отримує Пєскова і чи платять їй взагалі.

Саме євродепутат вирішує, скільки буде отримувати стажер, оскільки ця сума надходить із щомісячних асигнувань політика на персонал, які становлять близько 25 тисяч євро щомісяця. Максимальна оплата стажеру не перевищує 1600 євро, хоча євродепутати можуть наймати і неоплачуваних стажерів.

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