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5 млрд. євро додаткової допомоги Україні схвалили у Раді Євросоюзу
Рада Європейського союзу ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги у розмірі п’ять мільярдів євро. Про це у вівторок, 20 вересня, повідомила пресслужба Євроради.
Міністри фінансів країн Євроcоюзу на зустрічі в Празі 9 вересня підтримали надання Україні цієї частини макрофінансової допомоги.
«Європейський союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти», – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.
Кредит піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, зокрема, шкіл і лікарень.
Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.
Перший мільярд євро Україні ЄС надав на початку серпня.
Дивіться також: Підсумки зустрічей міністрів ЄС у Празі
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Блінкен зустрівся із делегаціями з Вірменії та Азербайджану у Нью-Йорку
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у понеділок з очільниками МЗС Вірменії та Азербайджану Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.
Це була перша особиста зустріч двох міністрів закордонних справ після ескалації у Нагірному Карабасі минулого тижня, внаслідок якої сторони втратили близько 170 військовослужбовців.
Блінкен "наголосив на потребі запобігти подальшим бойовим діям" і закликав представників Єревану й Баку швидко повернутись до особистих зустрічей, аби послабити напругу в регіоні. "Вони обговорили наступні кроки, і держсекретар закликав сторони зустрітися знову до кінця місяця", – сказав про зустріч речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Згодом міністерства закордонних справ обох країн підкреслили свою зацікавленість в уникненні ескалації, пише "Радіо Свобода".
Раніше Блінкен закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва "дотримуватися режиму припинення вогню, вивести військові сили та працювати над вирішенням усіх невирішених питань між Вірменією та Азербайджаном шляхом мирних переговорів".
Минулого тижня Вірменія заявила, що 13 вересня Азербайджан здійснив неспровоковану агресію, обстрілявши цивільну та військову інфраструктуру у прикордонних районах. Азербайджан стверджує, що це були дії у відповідь на намагання вірменських диверсійних підрозділів замінувати азербайджанські позиції.
"Голос Америки" повідомляв раніше, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вирушила до Єревану, де рішуче засудила, за її словами, незаконні напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єревану американську підтримку.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", AP, "Голосу Америки".
Ліз Трасс обіцяє подальшу збройну допомогу Україні включно з ракетною артилерією
Ліз Трасс, яка вирушила до США з першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра Великої Британії, заявила, що використає свій виступ на генеральній асамблеї ООН для мобілізації подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією і для згуртовування міжнародної громадської думки.
Перемоги України надихають.
Вона також каже, що повторить заклики, щоб Європа поклала край залежності від енергоносіїв з Росії.
«Моє послання до народу України таке: Велика Британія надалі буде за вами на кожному кроці. Ваша безпека - це наша безпека», - йдеться в офіційній заяві з Лондона, де також наголошено, що «надто багато життів в Україні, в Європі та повсюди у світі зазнають маніпуляцій внаслідок залежності від російської енергії. Нам треба разом працювати, щоб раз і назавжди покласти цьому край».
В Нью-Йорку Трасс зокрема зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Очікують, що президент України Володимир Зеленський звернеться до генеральної асамблеї ООН з відеопромовою, оскільки після початку лютневого вторгнення в Україну він не здійснює офіційних закордонних візитів.
Лондон наголошує, що Велика Британія вже зараз є другою країною світу після США за обсягами наданої Україні допомоги, яка цього року становить 2,3 мільярда фунтів (понад два з половиною мільярди американських доларів).
Британський уряд також наголошує, що з 2015 року британські інструктори взяли участь у навчанні 27 000 українських військових.
«Минулого року ми надати сотні ракет, п’ять систем протиповітряної оборони, 120 бронемашин, понад 200 000 одиниць військового оснащення», - йдеться в заяві.
У Лондоні передбачають, що наступного 2023 року допомога Україні буде не меншою, а ймовірно й більшою і напевне включатиме ракетні системи залпового вогню, «які були вирішальними у відвойовуванні понад 3000 квадратних кілометрів української території».
«Перемоги України надихають. Знову й знову цей відважний народ довів протилежне тим, хто сумнівався, і показав, чого він може досягти за умови необхідної військової, економічної і політичної підтримки», - сказала Ліз Трасс.
Захищати інтереси української громади у США: історія Українського конгресового комітету Америки. Відео
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- Голос Америки
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