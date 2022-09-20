5 млрд. євро додаткової допомоги Україні схвалили у Раді Євросоюзу

Рада Європейського союзу ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги у розмірі п’ять мільярдів євро. Про це у вівторок, 20 вересня, повідомила пресслужба Євроради.

Міністри фінансів країн Євроcоюзу на зустрічі в Празі 9 вересня підтримали надання Україні цієї частини макрофінансової допомоги.

«Європейський союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти», – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.

Кредит піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, зокрема, шкіл і лікарень.

Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні ЄС надав на початку серпня.

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