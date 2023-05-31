Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги вартістю до 300 мільйонів доларів, щоб Україна могла продовжувати захищати свою суверенну територію.

У 39-й пакет безпекової допомоги, який США виділили з серпня 2021 року, входять системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, мовиться у повідомленні оборонного відомства США.

На брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у середу, що ця додаткова допомога є відповіддю США на російські удари по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

"Росія провела 17 повітряних атак на Київ в травні, завдаючи шкоди цивільному населенню, руйнуючи цивільні райони, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. У відповідь на це Сполучені Штати продовжують підтримувати українців, даючи їм те, що їм потрібно для кращого захисту. Наші союзники та партнери твердо підтримують нас у цих зусиллях", – заявив Кірбі.

Кірбі уточнив, що пакет надається за президентськими повноваженнями, тобто він вилучається зі складів зброї американської армії, і може бути відправлений вже найближчим часом.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дронів, які обстрілювали російську територію, Кірбі сказав, що з цими питаннями потрібно звертатися до української сторони.

«Ми направляємо вас до українського уряду, щоб поговорити з ним, оскільки ми не маємо жодної конкретної інформації, яка говорить нам, хто несе відповідальність, і ми не збираємося займатися розслідуваннями», – сказав Кірбі.

Раніше сьогодні Кірбі заявив, що українські офіційні особи запевнили Сполучені Штати, що вони не використовуватимуть американське обладнання для ударів усередині Росії.