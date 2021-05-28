Чому додатки для побачень заохочуть американців вакцинуватись?

У США продовжує знижуватись кількість нових заражень коронавірусом. У середньому за останні сім днів у США нарахували менше ніж 22 тисячі випадків на добу, що на чверть менше, ніж у попередні сім днів. Позитивну динаміку експерти пов’язують із масовою вакцинацією населення. Зараз понад половина дорослих американців – повністю щеплені.

Однак, аби повністю подолати пандемію, влада має переконати решту людей у безпеці та ефективності вакцин. Для цього залучили навіть додатки для знайомств: Білий дім повідомив, що домовився про співпрацю із найпопулярнішими додатками для побачень, аби заохочувати людей щеплюватись від коронавірусу.

"На додачу до навчання, фінансових втрат, збільшення стресу, пандемія негативно вплинула на соціальне життя молоді. Соціальна дистанція та побачення – не найкраще поєднання, – заявив Енді Славітт, старший радник Білого дому із протидії COVID-19. – Тож сайти для побачень Bumble, Tinder, Hinge, Match, OKCupid, Badoo та інші оголошують низку заходів для заохочення вакцинуватись, щоб зустрічати людей, які мають якість, що привабить усіх, - це імунізація від COVID-19".

За даними одного із цих додатків, вакциновані люди на 14% легше знаходять пару, тож відтепер побачити, що людина вже щепилась, буде простіше.

"Ці додатки для побачень дозволять вакцинованим показувати на своєму фото спеціальні наліпки, таких користувачів можна буде шукати за фільтром, а ще їм буде доступний преміальний контент. Зокрема, бусти і супер-свайпи. Також додатки показуватимуть місця, де можна щепитись", - каже Славітт.

Деякі користувачі підтримали ініціативу.

"Для мене вакцинація – не найважливіше, але важливо. Бо ми партнери, у нас інтимні стосунки, правильно? Тож якщо б він не був щеплений, я би постійно про це думала. Вважаю, всі повинні імунізуватись від коронавірусу", - каже жителька Нью-Йорка Еріка Аріал.

Однак інші вважають, що вакцинація – особиста справа кожного.

"Це вибір кожного, зустрічатись зі щепленою людиною чи ні. Для мене це не важливо. І це не має нікого обходити. Це їхній особистий вибір. Це свобода вибору в Америці", - Ерік Восс, житель Чикаго.

Залучення додатків для знайомств – лише один із багатьох кроків, які робить американська влада на федеральному й місцевому рівнях, щоб заохотити більше людей щеплюватись.

Нещодавно США перетнули психологічну позначку: понад 50% дорослих у країні вважаються повністю вакцинованими від COVID-19. Однак Білий дім має амбітну мету: понад 70% щеплених до липня. А цього можна досягти лише переконавши частину населення, що вагається, у цілковитій безпеці та ефективності вакцин.

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