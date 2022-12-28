Актуально
TikTok заборонили використовувати в Конгресі США
27 грудня (Reuters) – Як повідомляє адміністрація Палати представників США, популярний китайський відеододаток TikTok заборонено на всіх пристроях Палати представників Конгресу США. Такий захід повторює закон про заборону додатка на урядових пристроях США, який незабаром вступить в силу.
Додаток несе «високиий ризик через низку проблем із безпекою», — сказав головний посадовець адміністрації Палати представників (CAO) у повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам у вівторок. Додаток має бути видалено з усіх пристроїв, якими керує Палата.
Уряди штатів США зробили кроки із заборони TikTok, що належить компанії ByteDance Ltd із Пекіна, на урядових пристроях. Станом на минулий тиждень 19 штатів принаймні частково заблокували додаток для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для відстеження американців і цензури контенту.
Законопроект про бюджет США на наступний рік, обсягом 1,66 трильйона доларів США, ухвалений минулого тижня , містить положення про заборону додатків на пристроях, якими керують федеральні органи влади. Він набуде чинності, коли президент Джо Байден підпише закон.
«Після ухвалення бюджету, який заборонив TikTok на пристроях виконавчої влади, CAO працював з Комітетом з питань адміністрування Палати представників, щоб втілити подібну політику для Палати представників», — сказав Reuters у вівторок речник адміністрації.
У повідомленні для персоналу говориться, що всі, хто мають TikTok на своєму пристрої, отримають запит про його видалення, а завантаження програми в майбутньому буде заборонено.
TikTok не одразу відповів на запит прокоментувати нове правило.
Законодавці США висунули пропозицію заборонити додаток на загальнодержавному рівні.
Всі новини дня
- Голос Америки
Американець Пол Вілан 4 роки перебуває в ув'язненні в РФ. "Ми віддані його звільненню", - кажуть в Держдепі
У день, коли виповнилося 4 роки з моменту затримання Пола Вілана в Росії, яке США вважають неправомірним, держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що зусилля американської влади не припиняться, поки Пол не повернеться додому до своєї родини, як й інші американські заручники і незаконно затримані по всьому світу.
“Сьогодні виповнюється чотири роки неправомірного ув’язнення Пола Вілана, які він, страждаючи, провів далеко від своєї родини. Російська влада піддала його таємному суду і засудила до 16 років колонії на підставі секретних доказів”, - йдеться у заяві, опублікованій 28 грудня на сайті Держдепартаменту США.
Державний секретар наголошує, що затримання Вілана залишається неприйнятним і США продовжують наполягати на його негайному звільненні за будь-якої можливості.
“Як сказав президент безпосередньо сім’ї Вілан, наші зусилля щодо звільнення Пола не припиняться, доки він не повернеться додому до своєї родини, де йому належить бути”, - заявив Е. Блінкен.
Пол Вілан засуджений у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Раніше затриманий повідомляв своїй родині, що його утримують у жахливих умовах у бараку мордовської виправної колонії, де температура повітря не перевищує 5 градусів тепла, а в майстерні, де ув’язнені шиють одяг, ще холодніше, цитувало бранця Радіо Свобода.
Як повідомляв Голос Америки, президент Джо Байден пообіцяв, що адміністрація не припинить добиватися звільнення американця: «Ми не забули про Пола Вілана, якого роками несправедливо утримують в Росії. І хоча нам ще не вдалося добитися звільнення Пола, ми не здаємося. Ми ніколи не здамося».
На початку грудня додому з російського ув'язнення повернулася американська зірка баскетболу США Бріттні Ґрайнер, засуджена в Росії до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.
Ґрайнер заарештували в московському аеропорту Шереметьєво 17-го лютого та пізніше її звинуватили в незаконному зберіганні наркотиків і засудили на дев'ять років ув'язнення.
США назвали вирок Ґрайнер «надмірним і невідповідним», а затримання Бріттні «несправедливим». США обміняли американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер на Віктора Бута, росіянина, який відбував строк в ув'язненні США за звинуваченнями в торгівлі зброєю.
У квітні Росія та Сполучені Штати обміняли колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.
Колядки, українські страви та вертеп: як українська громада Лос-Анджелеса святкувала Різдво. Відео
Своє перше Різдво у Сполучених Штатах відзначили цьогоріч десятки тисяч вимушених переселенців з України, які прибули до Америки після початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Голос Америки
Москва посилає суперечливі сигнали. Експерти про слова Путіна, Лаврова, Медведєва
Західні ЗМІ повідомляють, що керівники Росії наприкінці року посилають суперечливі сигнали щодо своїх планів на наступний рік.
Британське видання Independent звернуло увагу на серію «дивних», за словами газети, твітів, які у понеділок опублікував колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради національної безпеки Дмитро Медведєв, у яких він робить катастрофічні «прогнози» на наступний рік для Заходу.
За словами Медведєва, наступного року «Польща та Угорщина окупують західні області колишньої України», ЄС розпадеться, а Німеччина та Франція розпочнуть нову війну.
«Буде створено Четвертий Рейх, який охопить територію Німеччини та її сателітів, тобто Польщі, Прибалтики, Чехії, Словаччини, Київської республіки та інших ізгоїв», – написав Медведєв у серії твітів.
Високопоставлений російський урядовий чиновник також «передрікає» Америці, що у США почнеться громадянська війна в Каліфорнії. В результаті, за словами Медведєва, «Техас стане незалежним штатом», після чого «Техас і Мексика створять союзну державу».
Як зауважує Independent, «дивна серія твітів привернула увагу генерального директора Twitter Ілона Маска», про якого Медведєв написав, що той може перемогти на виборах президента у декількох штатах. Маск відповів колишньому президенту Росії, назвавши його геополітичні прогнози «епічними».
Також у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поставив Україні ультиматум: Київ має виконати вимоги Москви, зокрема здати українську територію, яку зараз контролює Росія, або «російська армія вирішить долю України».
Як зауважує телеканал AlJazeera, в інтерв’ю російському агентству ТАСС Лавров заявив, що Київ повинен, «для свого ж блага», виконувати бажання Москви.
«Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеці Росії, що виходять звідти, включаючи наші нові землі, добре відомі ворогу», – цитує Лаврова ТАСС.
Заявами про "денацифікацію" України, Росія спотворює історію Голокосту і шкодить міжнародним зусилям із запобігання масовим злочинам, заявляли посли Канади, Хорватії, Чехії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Румунії, Великої Британії та США у вересні.
Західні оглядачі зауважують, що нові заяви вищих представників Росії пролунали через день після того, як російський президент Володимир Путін знову заявив, що він відкритий для мирних переговорів, а не хочуть їх Україна та США.
Як повідомляє агентство Reuters, Путін заявив, що Росія відкрита до переговорів щодо припинення війни в Україні. При цьому він звинуватив Київ та його західних прихильників у тому, що переговори не відбуваються з вини українців та Заходу.
«Ми готові вести переговори з усіма зацікавленими сторонами щодо прийнятних рішень, але це залежить від них – не ми відмовляємося від переговорів, а вони», – сказав Путін в інтерв’ю телеканалу «Росія 1», яке транслювалося в неділю.
Як кажуть дослідники вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Путіна помилково інтерпретують у західних ЗМІ. Вони зауважують, що Пуін прямо не заявив, що Росія готова вести переговори з Україною, натомість він продовжив «свій брехливий наратив» про те, що Україна (Путін її називає просто «іншою стороною» – ред.) «порушила дипломатичні зусилля Росії» до вторгнення.
«Обговорення Путіним переговорів зосереджувалося на імовірних дискусіях із Заходом, а не з Україною, і відображало його постійні звинувачення в тому, що Україна є лише західним пішаком, не маючи реальної суб’єктності», – мовиться в твіті ISW.
Ця заява, на думку ISW, не була відхиленням від головної риторичної лінії Путіна, який продовжує заявляти, що, на його думку, Росія «діє в правильному напрямку». Це, як кажуть в ISW, свідчить про те, що Путін далі вважає можливим досягнення його максимальних цілей.
Коментуючи заяви російських керівників у вівторок, радник президента України Володимира Зеленського заявив, що Путіну потрібно «повернутися до реальності» та визнати, що Росія не хоче переговорів.
«Росія одноосібно напала на Україну і вбиває громадян, – написав у Twitter радник Михайло Подоляк. - Росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності».
«Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть… Росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію Рф, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал…», – твітує український чиновник.
Українські військові після протезування у США мріють повернутися до захисту Батьківщини
Звикнути до протезів замість ніг та знову стати на захист України. Про це мріють військові, які приїхали до США для відновлення після складних поранень. Вони обороняли Україну з першого дня повномасштабної війни, мужньо пережили втрату ніг, і вже будують плани на майбутнє. Сучасні біонічні протези для сімох бійців за свій кошт виготовив американський протезувальний центр у штаті Меріленд. А проживанням та відновленням захисників опікуються волонтери. “Голос Америки” поспілкувався з трьома військовими, які проходять реабілітацію у США.
Олександру Федуну з Запоріжжя 23 роки. За кілька місяців до повномасштабної війни він звільнився з армії, втім 24 лютого одним із перших прийшов до військкомату. Його призначили командиром відділення. Спочатку він воював на Донецькому напрямку, потім обороняв рідне Запоріжжя. У травні потрапив у засідку до росіян і підірвався на міні: “Я виліз із люка механіка-водія, тоді я ще не усвідомлював, що в мене немає ніг. При висадці з люка була така ситуація, що я їх обламав, тому ампутація в мене на різній висоті. Коли виділявся адреналін, я зміг накласти турнікети і доповз, щоб хлопці змогли до мене підійти і забрати”, - розповідає Олександр.
Війна забрала в нього обидві ноги, але не мужність і оптимізм. “Я переймався буквально два тижні, коли у мене йшли операції. Я дуже боявся, що мені ноги ампутують повністю з вилученням суглобів. Ампутували верхню третину та нижню третину, але я бачив, що з такими ампутаціями більшість людей ходять і не переймаються, до всього звикаєш”, - каже військовий.
Олександр пережив 15 реампутацій та ще 11 операцій в Україні. Через складне ураження він потребував особливих протезів. Волонтери оплатили його переліт і проживання у США, а протезувальний центр у Меріленді виготовив сучасні біонічні кінцівки. Олександр уже поступово вчиться ходити, хоча попереду ще тривала і нелегка реабілітація. Але в нього є мета, яка допомагає швидко звикати до нових обставин, - це бажання повернутися до захисту України. “Якщо буде війна, коли я повернуся, я повернусь на війну. Не буде війни, - будуватиму своє життя в цивільному світі. Інструктором буду для молоді, яка вступила в ряди армії, їм потрібні інструктори, які можуть розповісти, як діяти в різних ситуаціях, тому що таке в книжках не пишуть. У будь-якому разі в мене це тільки початок життя!” - каже Олександр.
Знову захищати країну якнайшвидше хоче й військовослужбовець Анатолій Кірда, який теж приїхав на протезування у США: “Іде війна і очевидно, що треба ставати якомога швидше або до лав Збройних Сил, або допомагати якимось іншим чином, подивимося, як усе буде. Але поки війна, то ціль номер один - це перемога”.
Анатолій - моряк, до початку повномасштабної війни був за кордоном, але щойно дізнався про напад росіян, повернувся в Україну. Спочатку допомагав вигнати росіян із Київщини. Потім воював на Донеччині. Ворожий дрон вистежив Анатолія, коли він відійшов від товаришів і опинився один в окопі. “Міна прилетіла, я побачив, що нога в дуже неприглядному вигляді. Я зумів турнікет накласти, але одна із проблем була, що хлопці не знали, що я не на своїй позиції, і мені довелося виповзати зі свого окопу. Техніка проста - виповзати і повзти до своїх. Слава Богу, доповз, щоб мене почули, хлопці прийшли, винесли з-під обстрілу, а далі почалися шпиталі”, - розповідає Анатолій. Волонтери допомогли транспортувати Анатолія до США. Тут йому теж підібрали сучасний біонічний протез. Команда фізіотерапевтів допомагає йому вчитися ходити з новою ногою.
В американський протезувальний центр доля привела і військового Руслана Тищенка. Він захищав Україну з 2014 року на Донбасі, а влітку 2022 року був тяжко поранений на Харківщині. Коли мінував територію, потрапив під приціл російського коригувальника. “Здається, я бачив цей снаряд, як у фільмі, дивлюсь, летить, а далі вибух. Відкинуло, зрозумів, що треба повзти, дістав ножа, і чіпляючись ножем поповз до своїх”, - розповідає Руслан.
Уже в лікарняній палаті Руслан дізнався, що йому повністю ампутували ліву ногу. “Лікар каже - тут трохи ми тобі відрізали ноги. Я не дуже за ногу переживав, а за те, коли жінка дізнається, що мені за це буде”, - пригадує Руслан. Втім дружина стійко витримала лікування Руслана в Україні, а тепер підтримує чоловіка на реабілітації у США. “Мені здається, що українська жінка, дружина військового, готова витримати все. Вона мужня, для неї немає нічого страшного”, - каже Ірина Тищенко, дружина військовослужбовця.
Руслан страждає від фантомного болю, але найскладнішим для нього було звикнути без життя на фронті. Втім він не втрачає почуття гумору, і будує плани на майбутнє, які поки тримає в таємниці. Однак розповів, що його маленька мрія вже збулася: “Коли я отримав протез, хлопці вже мали протези, і вони закидали ногу за ногу. І це була мрія, хотілося зробити так само. Також мене запитали: як тобі пофарбувати протез, я кажу: "Як мій прапор". Так і пофарбували”.
Сучасні протези для українських бійців коштують від 70 тисяч доларів. Адже в усіх трьох військових, які перебувають на реабілітації в Меріленді, дуже складні типи поранень. Втім українським бійці отримали протези безкоштовно. Їх за власної ініціативи оплатив Центр ортопедії та протезування у штаті Меріленд. “Ми щасливі допомогти з цим, я думаю, що кількість травмованих солдатів в Україні жахлива, і ми хочемо долучитися до допомоги. Ми працюємо багато! Хлопці можуть вам підтвердити, що ми проводимо інтенсивну терапію. У нас фізіотерапія двічі на день, і з такою ж частотою корекція протезів. Але все йде успішно, вони будуть жити з комфортним зручним протезуванням, з високим рівнем функцій протезів”, - розповів Ян Фотетгіл, протезист Центру ортопедії та протезування у місті Сілвер-Спрінг.
Проживання і психологічне відновлення військових, які приїхали на протезування в Америку, взяла на себе організація United Help Ukraine. Волонтери намагаються зробити все, щоб поставити бійців на ноги і фізично, і морально. Для захисників організовували прогулянки на конях, і садили за штурвал літака. Борис Левоненко, представник United Help Ukraine, розповідає: “Їх привіз інший фонд - Revived Soldiers Ukraine. Ірина Ващук нам їх передала і ми їх приймаємо як своїх рідних. Для нас це честь їх приймати та дбати про них. Вони були на дуже тонкій нитці від смерті, вони були готові віддати своє життя за Україну. І тому ми робимо все можливе, щоб вони були в комфорті, щоб вони відійшли від жаху, який пережили”.
Дружини військових сподіваються, що після повернення додому зможуть знайти не меншу підтримку і в Україні. “Дуже щаслива, що ми приїхали сюди, в Америку, і ми з нашими чоловіками спілкуємося з американськими ветеранами і військовими. Ми бачимо, як держава підтримує військових, як вони збираються, вони спілкуються, вони разом на футбол ходять, тому я вважаю що наша держава повинна делегувати людей, які сюди приїдуть і повчаться, як потрібно організовувати таких людей”, - каже Ірина Кірда, дружина військовослужбовця.
Загалом реабілітація після таких ампутацій, за даними американських лікарів, займає близько року. Втім українські військові вже випереджають графік.
Форум