Нові докази участі РФ у битві за контроль над Іловайськом отримає ЄСПЛ, - The Guardian

Нові докази присутності російських військ на Донбасі і участі в битві за контроль над Іловайськом долучать до справи українських добровольців проти Росії, яку розглядає Європейський суд з прав людини, повідомляє видання The Guardian.

Лондонська компанія Forensic Architecture оприлюднила свідчення участі росіян у битві за Іловайськ 2014 року. Серед доказів - присутність танку моделі Т72В3, яку використовують лише російські збройні сили, супутникові знімки збройних конвоїв з Росії та інше. Дослідники виявили біля 300 російських бойових машин біля українських міст Іловайськ та Луганськ.

"Битва за контроль над Іловайськом стала визначальним моментом в конфлікті 2014 року в Україні, - наголошують дослідники. - Українські збройні сили, які мали перевагу над проросійськими сепаратистами в регіоні, зазнали поразки".

Позов проти Росії спрямували 25 добровольців батальйону Донбас, яким вдалось вижити у так званому "Іловайськоу котлі". Добровольці перебували у полоні проросійських бойовиків, де піддавались тортурам і залучались до примусової праці, йдеться в позові.

Свідчення участі російських сил в конфлікті є надзвичайно важливими у справі, адже Росія відкидає свою долученість, наголошує видання.

Дивіться також: Андрій Радченко у Вашингтоні переконую американських партнерів у новій земельній реформі в Україні