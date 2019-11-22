Екс-юрист ФБР під слідством за можливу зміну документа в справі про російське втручання до виборів у США

Колишнього юриста Федерального бюро розслідувань США підозрюють у неправомірному внесенні змін до документа при поданні заявки на слідкування за представником виборчого штабу Дональда Трампа в 2016 році. Про це повідомило CNN з посиланням на інформацію отриману від декількох джерел. Ранг та ім'я особи не розголошуються.

Зміна в документі не впливає на дійсність заявки на слідкування – до такого висновку дійшов генеральний інспектор, повідомляє The Washington Post.

Генеральний інспектор міністерства юстиції США Майкл Горовиц розслідує, чи дотримувалось ФБР всіх норм закону при поданні заявки на ордер на слідкування за колишнім посадовцем виборчого штабу Трампа Картером Пейджем протягом виборів 2016 року.

Горовиц, за повідомленнями джерел CNN, виявив змінений документ і передав його Джону Дураму, який розслідує правові підстави початку розслідування втручання Росії до виборів США 2016 року.

Служба генерального інспектора американського Міністерства розпочала розслідування того, наскільки ФБР виконало всі вимоги для початку слідкування в березні 2018 року, після того, як представники Республіканської партії виступили з заявами, що слідкування за представниками виборчого штабу Трампа 2016 року відбувалося з порушеннями.

У березні 2019 року команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес, але доказів змови між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли.

Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.

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