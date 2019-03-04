"У 7 років мене розбещував Майкл Джексон": одкровення двох чоловіків у новій документалці

Американський телеканал HBO представив документальний фільм, де двоє чоловіків розповідають, як їх у віці 7 й 10 років розбещував Майкл Джексон.

Двосерійна стрічка має назву "Leaving Neverland" ("Від'їзд з Неверленда") - це назва маєтку Джексона у Каліфорнії.

Вейд Робсон і Джеймс Сафечук, яким зараз 40 і 36 років відповідно, детально розповідають, як колишній король поп-музики використовував свій вплив і гроші, щоб зваблювати дітей.

У фільмі Сафечук розповідає, що вперше він познайомився із Джексоном у дев'ять років під час зйомок у рекламі. Робсон, який зараз є відомим танцівником і хореографом, зустрів співака у п'ять, коли переміг у танцювальному конкурсі. Пізніше Робсон знімався у кількох кліпах Джексона.

Обоє чоловіків кажуть, що Майкл Джексон встановлював із ними дружні стосунки й відтак розбещував їх у своєму маєтку Неверленд.

Іще за життя Майкла Джексона звинувачували у розбещуванні неповнолітніх - у 1993 і 2003 роках. У першому випадку адвокати Джексона досягли досудової домовленості із родиною Джордана Чендлера у 23 мільйони доларів.

Через десять років, після 18 місяців розгляду справи, суд виправдав Джексона у справі за позовом родини Гавіна Арвізо. Тоді низка зірок, включаючи Макалея Калкіна, свідчили на захист Джексона.

Так само на суді у 2015 році виправдовував співака й танцівник Вейд Робсон.

Однак, у 2013 році, після смерті Джексона у 2009, Робсон змінив свої свідчення. Він заявив, що співак маніпулював ним, заявляючи, що вони обоє потраплять у в'язницю, якщо Джексона визнають винним. Також Робсон заявив, що на зміну його поглядів вплинули власне батьківство та два нервових зриви.

У 2015 році позов Робсона був відхилений судом у Лос-Анджелесі через те, що минуло 12 місяців з часу смерті обвинуваченого Джексона.

Автори стрічки не звертались за коментарями до родини Джексона, й у відповідь вони подали позов проти HBO на суму у 100 мільйонів доларів за зневажливе ставлення до пам'яті поп-короля. Сам Джексон завжди відкидав усі закиди у неналежному поводженні із дітьми.

Критики сприйняли фільм "Leaving Neverland" переважно позитивно, а американські медіа відзначили, що стрічка змушує переосмислити пісенну спадщину Джексона.

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