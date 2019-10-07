Конгресмени вимагають від Пентагону та Білого дому надати документи щодо військової допомоги Україні

Комітети Палати представників Конгресу США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту американського президента, подали запити на додаткову інформацію стосовно затримок надання допомоги Україні від США.

Відповідні запити були надіслані до Пентагону та Служби управління і бюджету Білого дому.

Раніше комітети надавали запити на інформацію від Державного департаменту США та Білого дому а також від віце-президента США Майка Пенса та особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані.

"Повістки, що додаються містять запити на документи необхідні Комітетам, щоб дослідити послідовність подій та причини рішення Білого дому утримати надзвичайно важливу військову допомогу Україні, виділення якої передбачене рішеннями Конгресу з метою протистояння російській агресії", - йдеться в листі очільників комітетів.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. В якості важеля тиску на українську владу прибічники Трампа, буцімто, могли використовувати затримку оборонної допомоги Україні, заявляє скаржник.

В текстових повідомленнях, якими обмінювались дипломати США, що опікувались Україною, текст яких оприлюднили конгресові комітети минулого тижня, також йшлося про існування зв'язку між затримкою допомоги та запитами США про розслідування дій родини Байдена в Україні. Так в одному з повідомлень тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав "божевіллям" спроби "затримувати безпекову допомогу заради сприяння політичній кампанії”.

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