17 американських ЗМІ почали публікувати документи Facebook, надані колишньою співробітницею компанії

17 американських ЗМІ а також низка європейських видань долучились до ініціативи з публікації внутрішніх документів соцмережевої компанії Facebook, наданих колишньою співробітницею компанії Френсес Хоген.

Френсес, яка заявляє про себе як викривача корупції, сьогодні свідчитиме в Британському парламенті. Після звільнення з компанії Хоген забрала тисячі внутрішніх документів, які, за її заявою, свідчать проте, що соцмережевий гігант ставить отримання прибутків понад безпекою користувачів. Вона передала відповідні документи Комісії з фондових ринків та цінних паперів США та американському Конгресу а також на початку місяця виступила зі свідченнями в Конгресі США.

Публікація матеріалів розпочалась в понеділок. Матеріали, зокрема стосуються поводження з повідомленнями, які спонукають до політичного насильства, політики щодо долучення дітей до соцмережі, та інше. Так, документи включають, зокрема аналіз контенту апередодні подій у Вашингтоні 6 січня, коли натовп пішов на штурм Капітолію. Також, йдеться у публікації The New York Times, Facebook спрямовує більше 87% ресурсів з подолання дезінформації на США і лише 13% - на інші країні, що призводить до недостатнього модерування контенту в таких країнах, зокрема як Індія.

Речник Facebook назвав підхід до публікацій невірним. "Ці історії засновані на невірному посилі, - заявив представник компанії. - Так, ми - бізнес і ми заробляємо прибуток, але думати, що ми це робимо за рахунок безпеки, або добробуту людей, значить не розуміти того, на чому зосереджені наші комерційні інтереси. Правда в тому, що ми інвестували 13 мільярдів доларів і маємо більше 40 000 співробітників задля єдиної мети - щоб люди були в безпеці, коли користуються Facebook".

Після того, як видання почали публікації, ціни на акції компанії дещо знизились, повідомляє CNBC. Після закриття торгів на біжрі Facebook планує оголосити про фінансові результати діяльності - важливого показника для фондового ринку.

В статті використано матеріали АР, The New York Times, CNBC.

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