Доллі Партон співає про вакцину після щеплення, і закликає інших

Американська співачка та кіноактриса Доллі Партон поширила відео про своє щеплення від коронавірусу і закликала інших не боятися вакцин.

Тим часом президент Джо Байден оголосив, що його уряд гарантуватиме, щоб США до кінця травня мали достатньо вакцини для імунізації від COVID-19 усього дорослого населення країни.

«Не будьте страхопудами», - заявила 75-річна Партон, яка раніше пожертвувала $1 мільйон на університетську медичну лабораторію, де розробляють вакцини.

Вона розповіла, що їй зробили щеплення вакциною фармацевтичної компанії Moderna.

Доллі Партон також жартома переспівала свою популярну пісню, змінивши в ній жіноче ім’я на слово «вакцина» і додавши заклик «благаю вас, не вагайтеся».

Співачка сказала агентству Associated Press, що могла зробити щеплення ще до того, як вакцина стала загальнодоступною, але вона не хотіла отримувати щось без черги.

«Я досягла того віку і досягла того розуму, щоб зробити це», - заявила Партон і додала, що вона заохочує усіх взяти участь у вакцинації.

Окрім Доллі Партон деякі інші американські знаменитості також повідомили про своє щеплення на знак підтримки масової вакцинації.

83-річна Джейн Фонда виставила в Instagram свою фотографію зі шприцом в руках медика і написала: «Зробила сьогодні щеплення! Ура! Це не боляче».

73-річний актор і колишній політик Арнольд Шварценеґер оприлюднив відео свого щеплення у січні.

У Сполучених Штатах зробили вже 76 мільйонів щеплень від коронавірусу, охопивши понад 15% населення.

Президент Байден закликав брати участь у вакцинації і при цьому застеріг американців про потребу «зберігати пильність», додавши, що «ця боротьба ще далека від закінчення».