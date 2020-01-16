Парнас: Фірташу обіцяли допомогти уникнути екстрадиції до США, в обмін на інформацію та гроші

Завданням Льва Парнаса було отримати від українського олігарха Дмитра Фірташа інформацію, яка б дискредитувала розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера стосовно втручання Росії до виборів президента США у 2016 році. Про це Лев Парнас, діловий партнер персонального юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, заявив у великому журналістці інтерв'ю MSNBC Рейчел Меддоу.

Фірташ, заявляє Парнас, мав певну інформацію, що підтверджувала, що один із прокурорів в команді Мюллера провадив певні "незаконні дії".

В обмін на компрометуючу інформацію, Парнас, за його заявами, обіцяв Фірташу допомогу у уникненні екстрадиції до США.

Щоб ми могли отримати інформацію від Фірташа, ми мали йому щось пообіцяти

Український олігарх Фірташ, якого у США звинувачують у корупційних діях, перебуває в Австрії і оскаржує свою можливу екстрадицію до США.

"Щоб ми могли отримати інформацію від Фірташа, ми мали йому щось пообіцяти", - говорить Парнас. Такою обіцянкою було вирішити питання можливої екстрадиції Фірташа до США, запитом про яку займається Міністерство юстиції США.

Відповідаючи на питання Меддоу, Парнас підтвердив, що практичним втіленням цієї домовленості мали займатись юристи, які вже працювали на Джуліані – Вікторія Тонсінг та Джозеф Дідженова, а сам Парнас став посередником в укладанні домовленості.

Юристи "мали отримати мільйон доларів плюс сто тисяч на місяць на витрати. Мої були двісті тисяч", - заявив Парнас.

Парнас заявив також, що міністр юстиції США Вільям Барр "фактично був у команді" і "повинен був усе знати".

Речниця Міністерства юстиції США сказала Меддоу, що заяви Парнаса "неправдиві на 100 відсотків".

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