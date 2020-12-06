Дональд Трамп провів мітинг у Джорджії - вперше після президентських виборів

В суботу Дональд Трамп виступив у місті Валдоста, штат Джорджія. Це його перший мітинг після президентських виборів. Президент висловився на підтримку республіканських сенаторів Девіда Пердю та Келлі Лоффлер - вони братимуть участь у другому турі виборів, який запланований на 5 січня.

Ви ж знаєте, що ми виграли в Джорджії, просто щоб ви розуміли.

Щойно зійшовши на сцену, Дональд Трамп звернувся до публіки зі словами: “Ви ж знаєте, що ми виграли в Джорджії, просто щоб ви розуміли”. Трамп, за офіційними підрахунками, поступився у штаті Джо Байдену на майже 12 тисяч голосів. Втім, президент наполягає на тому, що вибори були сфальсифіковані.

Після перерахунку голосів, офіційні особи Джорджії затвердили результати голосування, за якими переміг Байден. Команда юристів та прихильників Дональда Трампа намагалась оскаржити це в суді та довести, що результат голосування в Джорджії був нечесним, а також здійснити новий перерахунок за іншими правилами. Після поразки в суді вони подали апеляцію, але апеляційний суд Джорджії її відхилив.

Втім, попереду на республіканців у Джорджії чекають важливі вибори до Сенату, і зараз великі ресурси партії зосереджені саме в цьому штаті. Дональд Трамп закликав виборців прийти і проголосувати, нагадав також про можливість голосування поштою - проти якого він виступав упродовж президентської кампанії.

“Ми знаємо, що демократи збираються махлювати”, - сказав президент. “Якщо ви не проголосуєте, переможуть соціалісти та комуністи!”

Після виступу президента на сцені з’явились сенатори, які змагаються за переобрання. Своєю чергою, вони виступили на підтримку президента США, який досі в судах низки штатів намагається оскаржити результати голосування.

“Я буду боротись разом із цим президентом, допоки правильно не порахують кожен законний голос, і кожен незаконний голос відкинуть”, - сказав зі сцени сенатор Девід Пердю.

“Ми будемо стояти за президента, бо він стоїть за нас”, - додала сенаторка Келлі Лоффлер.

За сенатські крісла від демократів з Пердю та Лоффлер змагаються Джон Оссофф та Рафаель Ворнок.

Другий раунд виборів до Сенату в Джорджії є вкрай важливим як для республіканців, так і для демократів. Від його результатів залежатиме, хто отримає контроль над Сенатом. За результатами голосування, Демократичній партії вдалось втримати більшість у Палаті представників - попри те, що вона втратила декілька крісел порівняно із минулими виборами.

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