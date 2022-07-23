На Донбасі загинуло двоє американців - ЗМІ

Двоє американців, які, ймовірно, воювали за Україну, загинули на сході країни, повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на офіційних осіб.

Як повідомляє АВС, у Державному департаменті США сказали, що «з поваги до сімей у цей важкий час» не надають інших подробиць, крім місця загибелі американців.

«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донбасі в Україні», — сказав представник Державного департаменту в розмові з журналістами АВС. Він додав, що дипломати підтримують зв’язок із родинами та надають «всю можливу консульську допомогу».

Державний департамент підтвердив 22 червня, що 52-річний Стівен Забельскі, американський ветеран, загинув у травні після того, як наступив на міну. Є повідомлення про ще трьох загиблих американців та про двох зниклих безвісти.

На початку повномасштабного вторгнення Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти у захиститі від російського вторгнення. Українські ЗМІ писали про те, що надійшло близко 40 тисяч заявок. Західні журналсіти писали про сотні західних, переважно американських та британських військових з бойовим досвідом з Іраку та Афганістану, які приїхали до України.

9 червня контрольовані Росією суди засудили трьох полонених іноземців до смертної кари, незважаючи на те, що вони мали статус солдатів ЗСУ. Засуджених утримують на території окупованого Донбасу.

Представники адміністрації не рекомендують американцям їхати в Україну.

Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив минулого місяця, що «Україна – не місце для подорожей американців», та, що якщо американці хочуть допомогти, «є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно».

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