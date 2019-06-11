Третина росіян хоче незалежності "Південного Сходу" від України, майже стільки ж - приєднання до РФ - Левада-Центр

29% росіян хотіли би, щоб Донецька та Луганська області України стали незалежною державою. На це вказує опитування, проведене "Левада-Центром" у Росії. Водночас, за результатами опитування, 27% опитаних підтримують входження областей України до складу Російської Федерації.

17% опитаних хочуть збереження "Південного Сходу" у складі України з "більшою незалежністю від Києва", 14% - підтримують збереження областей у складі України "на тих самих умовах, що і перед кризою".

При цьому 36% опитаних заявили про абсолютну неготовність платити за приєднання до Росії Криму.

14% - підтримують збереження областей у складі України "на тих самих умовах, що і перед кризою"

Дані опитування оприлюднені на тлі повідомлень про загострення на Донбасі, жертви серед українських військових. Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч на 7 червня свідчать "щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями". Критики президента відзначили, що безпосереднє керівництво військовими на Донбасі здійснює Росія, а отже, вислови про втрату контролю є некоректними.

Восени 2017-го року 41% опитаних "Левада-Центром" росіян висловились на підтримку Росією так званих ДНР та ЛНР.

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