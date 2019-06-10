Як американський банкір допомагав другу Путіна, дослідило Reuters

Високопоставлений американський банкір таємно передав акції у московській інвестиційній компанії "Ренессанс" близькому другові Путіна а також допомагав організовувати зустрічі для нього з посадовцями США. Про це свідчить електронне листування десятилітньої давнини, доступ до якого отримало агентство Reuters.

Йдеться про Роберта Форезмена, який на тепер обіймає посаду віце-президента інвестиційного банку UBS у Нью-Йорку. Друг Путіна Матьяс Уорніг є членом правління низки державних російських компаній.

Нова інформація про зв'язки Форезмена з Кремлем вразила спостерігачів у США.

"Путін не був би й близько таким ефективним у своїй брудній роботі, без помічників з Заходу", - написав фінансист та правозахисник Білл Браудер, коментуючи дослідження у Twitter.

Аналітик Інституту Байдена Майк Карпентер згадав свою зустріч з Форезменом, коли Карпентер працював на посаді директора Ради національної безпеки США з питань Росії. Зустріч виявилась "повною втратою часу". Вже тоді пропутінське налаштування Форезмена було очевидним, зауважив Карпентер.

Листування, що стало предметом дослідження, стосується часів, коли Кремль намагався взяти під контроль велику частину російської економіки. Листування показує, як у 2007 році Форезмен та його колеги намагались допомогти Кремлю отримати доходи від розділу компанії "Юкос" у час, коли Москва прагнула легітимізувати процес, який на Заході вважали політично вмотивованим.

Форезмен також допомагав Варнігу організувати зустрічі з послом США до Росії та іншими посадовцями США за президентства Буша та Обами. Після одного з таких візитів Варніга до США, в березні 2009 року, Форезмен заявив, що такі зустрічі можуть стати "чорним ходом" для Путіна у Вашингтоні, пише Reuters.

Ім'я Форезмана також фігурувало в слідстві спецпрокурора США Роберта Мюллера, що стосувалось втручання Росії до виборів у США. В березні 2016 року Форезмен звернувся електронним листом до помічника Трампа і запросив кандидата на бізнес-форум у Санкт-Петербурзі.

Форезмен відкинув звинувачення, а також заявив Reuters, що вважає недоцільним коментувати питання, що можуть розглядатись у поточних судових справах.

Дивіться також: Що робити Зеленському, аби сподобатися Трампу? Дискусія з американськими експертами