Фінляндія надсилає 10-ий пакет оборонної допомоги Україні, будує огорожу на кордоні з Росією

Десятий пакет оборонної допомоги вартістю більше 55 мільйонів євро надішле Фінляндія Україні. Про це Міністерство оборони країни повідомило в середу, пишуть ЗМІ.

"Україна все ще потребує підтримки для самозахисту", - сказав міністр оборони країни Антті Каякконен.

Цей пакет є найбільшим із тих, які досі надсилала Фінляндія. Загалом, Фінляндія надала Україні оборонної допомоги обсягом 160,4 млн євро, йдеться в повідомленні. 50 країн входять до Контактної групи, яка координує надання україні оборонної допомоги. Найбільше оборонної допомоги з початку повномастабного вторгнення Росії до України, надали США, більше 18 млрд доларів, повідомили в Пентагоні.

Також уряд Фінляндії хоче спрямувати 139 млн євро на побудову огорожі вздовж частин кордону Росії. Огорожу буде побудовано на до 20% кордону, , загальна протяжність якого становить 1300 км і який в основному пролягає через ліси.

Відповідний запит на фінансування уряд Фінляндії подав до парламенту. До цього часу парламент передбачав 6 мільйонів євро фінансування на цей проект.

В статті використано матеріали АР, Reuters.