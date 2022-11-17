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- Голос Америки
Фінляндія надсилає 10-ий пакет оборонної допомоги Україні, будує огорожу на кордоні з Росією
Десятий пакет оборонної допомоги вартістю більше 55 мільйонів євро надішле Фінляндія Україні. Про це Міністерство оборони країни повідомило в середу, пишуть ЗМІ.
"Україна все ще потребує підтримки для самозахисту", - сказав міністр оборони країни Антті Каякконен.
Цей пакет є найбільшим із тих, які досі надсилала Фінляндія. Загалом, Фінляндія надала Україні оборонної допомоги обсягом 160,4 млн євро, йдеться в повідомленні. 50 країн входять до Контактної групи, яка координує надання україні оборонної допомоги. Найбільше оборонної допомоги з початку повномастабного вторгнення Росії до України, надали США, більше 18 млрд доларів, повідомили в Пентагоні.
Також уряд Фінляндії хоче спрямувати 139 млн євро на побудову огорожі вздовж частин кордону Росії. Огорожу буде побудовано на до 20% кордону, , загальна протяжність якого становить 1300 км і який в основному пролягає через ліси.
Відповідний запит на фінансування уряд Фінляндії подав до парламенту. До цього часу парламент передбачав 6 мільйонів євро фінансування на цей проект.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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- Голос Америки
Китайського шпигуна вперше в історії засудили до 20 років ув'язнення у США
Офіцера китайської розвідки, вперше в історії екстрадованого до США, засудили до 20 років ув'язнення за спробу викрасти технології високотехнологічної авіації в американської компанії General Electric, повідомляє NPR.
42-річного громадянина Китаю та офіцера Міністерства державної безпеки Китаю Яньцзюнь Сю визнали винним, зокрема у змові з метою економічного шпигунства та викрадення комерційної таємниці.
Як пише The Washington Post, у 2017 році працівника GE Aviation у Цинциннаті запросили виступити в китайському університеті. Під час поїздки із ним познайомився і почав переписуватись Сю. Але замість працівника авіарозробника, кореспонденцію із Сю почали вести агенти ФБР.
У 2018 Сю в обмін на гроші попросив надіслати йому інформацію, деталі композитного вентилятора авіадвигуна, розробленого лише GE. Агентам ФБР вдалось домогтись того, аби Сю виїхав до Бельгії для передачі цих грошей, де його й арештували й зрештою депортували до США.
Як виявило слідство, Сю також був посередником для іншого китайського громадянина, який зміг вступити в лави американської армії та зробити фотографії американських військових літаків для китайської розвідки, а також Сю брав участь у шпигунській схемі щодо французького авіавиробника.
Як каже американська влада, таких випадків шпіонажу чимало, однак часто люди, яких визнають винними у злочинних діях, перебувають у Китаї, звідки їх не екстрадують, а отже вони уникають правосуддя.
"Цей випадок є лише останнім прикладом триваючих атак китайського уряду на економічну безпеку США і, відповідно, нашу національну безпеку, – сказав директор ФБР Крістофер Рей. - Поки китайський уряд продовжує порушувати наші закони та погрожувати американській промисловості та установам, ФБР працюватиме зі своїми партнерами по всьому світу, щоб притягнути винних до відповідальності".
"Вирок демонструє серйозність цих злочинів і рішучість Міністерства юстиції розслідувати та переслідувати зусилля китайського уряду або будь-якої іноземної держави, спрямовані на загрозу нашій економічній та національній безпеці", - заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.
- Голос Америки
Блінкен: поки ніщо не суперечить висновкам, що в Польщі впала ракета українських ППО
"Ми поки не бачили нічого, що б суперечило попереднім висновкам президента Дуди про те, що ймовірно, це результат того, що на жаль ракета протиповітряної оборони України приземлилась в Польщі". Так держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував розслідування, яке Польща та США ведуть на місці інциденту, що стався в Польщі поблизу кордону з Україною, де у вівторок, падіння ракети спричинило загибель двох осіб.
США повністю довіряють розслідуванню, яке проводить Польща і діляться інформацією з Україною і країнам НАТО, зауважив Блінкен під час прес-конференції в Таїланді в четвер.
США спілкуються з українськими колегами. Так, Блінкен заявив, що спілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в четвер, а інші представники уряду США перебувають в постійному контакті із відповідними представниками уряду України.
Блінкен це раз підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Найважливіше, наголосив Блінкен, що "незважаючи на конкретні обставини цього інциденту, Росія відповідальна за те, що сталось". Щодня Росія обстрілює Україну ракетами і намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, націлюючись на спроможності України мати увімкнене світло, тепло. "Це реальність. Україна має право захищати себе і США віддані підтримці зусиль України".
Як повідомляв Голос Америки, раніше президент України Володимир Зеленський заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ. Однак, президент США Джо Байден піддав сумніву заяву Зеленського щодо походження ракети. "Це не доказ", - сказав Байден у відповідь на питання журналіста в четвер.
Голова Бюро національної безпеки Польщі Яшек Севера зазначив в коментарі місцевій пресі в четвер, що всі зібрані докази "вказують, що ми маємо справу з ракетою С-300, запущеною українською протиповітряною обороною".
Зеленський також заявив про бажання України отримати доступ до слідства. Україна, ймовірно, отримає такий доступ, заявляють в польському уряді.
Доступ буде надано незабаром, "якщо обидві сторони, польська та американська, погодяться, а наскільки я знаю, з американської сторони заперечень немає", заявив Якуб Кумох, голова Бюро із зовнішньополітичних питань при президенті, пишуть ЗМІ. Наразі інцидент розслідує спільна група експертів Польщі та США, повідомляли в польському уряді.
«Це не доказ», – Джо Байден. Відео
«Це не доказ», – так президент США Джо Байден відповів на питання журналіста щодо реакції на те, що президент України Володимир Зеленський говорить, що ракети, які впали в Польщі, не українські.
Вирок щодо MH17 нагадує, що російська війна проти України почалася 2014 року
Суд у Нідерландах визнав винними трьох осіб у діях, що призвели до збиття малайзійського пасажирського літака і загибелі 298 людей над східною Україною влітку 2014 року.
Після дворічного процесу, на якому чотири обвинувачені були відсутні, судді визнали обґрунтованими доводи прокуратури щодо трьох, яким заочно присуджене найвище покарання - довічне ув’язнення:
- Ігоря Ґіркіна, громадянина Росії, відставного службовця російської Федеральної служби безпеки, який на час злочину називав себе «міністром оборони ДНР».
- Сергія Дубінского, громадянина Росії, відставного службовця Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.
- Леоніда Харченка, який був громадянином України і командував підрозділом розвідки "ДНР".
Проте суд назвав недостатніми докази щодо четвертого підсудного - Олега Пулатова, громадянина Росії, відставного офіцера російської армії.
У рішенні сказано, що з трьох засуджених треба стягнути 16 мільйонів євро для відшкодування близьким загиблих.
Але оскільки ніхто з засуджених не заарештований, і Росія відмовилася співпрацювати з процесом, то виконання вироку залишається під сумнівом.
Суд фактично підтвердив російську роль у злочині, вчиненому, як пролунало в суді, з допомогою ракетної установки «Бук», привезеної з російської військової частини на контрольовану російськими силами частину території України і відвезеної назад після застосування.
В суді зокрема підкреслили, що Ігор Ґіркін як один з лідерів ДНР тримав контакт з Москвою, подавав запити на російську зброю для сил, які воювали проти української армії на Донбасі, та організовував постачання зброї.
Інших підсудних назвали співучасниками транспортування, застосування і охорони та переховування установки «Бук».
Суд визнав, що ракетою ймовірно хотіли збити український військовий літак, але у висновках наголошено, що запуск ракети був навмисний і мав на меті знищити ціль у небі.
Судді відхилили всі альтернативні версії, заявивши, що є багато доказів, що ракета, яка збила літак, була запущена установкою «Бук» з поля поблизу селища Первомайський у Донецькій Області.
Слідство виявило частки ракети «Бук» в уламках авіалайнера і в тілах загиблих в авіалайнері людей.
Нідерландський суд заслухав свідків, а також вивчив перевірені на достовірність записи телефонних розмов, фотографії та відео.
Російські офіційні представники постійно заперечували будь-яку причетність до збиття і натомість покладали провину на Україну.
Але, як зауважує фахівець з міжнародного права Маріке де Гунн з Амстердамського університету, суд кваліфікував бойові дії на Донбасі як «міжнародний збройний конфлікт під загальним контролем Росії».
«Є багато доказів, наприклад записані телефонні розмови, що Росія контролювала операції ДНР», - вказує на аргументи суду Маріке де Гун.
Рішення Нідерландського суду матиме значення і для інших судових процесів пов’язаних зі збиттям малайзійського авіалайнера.
Зокрема справи про MH17 розглядає Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН, а також Міжнародна організація цивільної авіації.
Нідерланди очолювали п’ятирічне міжнародне розслідування, а також влаштували процес над чотирма підозрюваними, оскільки більшість жертв катастрофи Боїнгу 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, були громадянами Нідерландів.
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