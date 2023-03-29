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Контролюючі органи США: порушень з допомою Україні не виявлено – слухання в Конгресі
Порушень у наданні та використанні американської допомоги Україні не було виявлено. Про це на слуханнях у Конгресі заявила очільниця офісу, що здійснює контроль над використанням бюджетних коштів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Слухання відбуваються на тлі політичних суперечок, що точаться як всередині Республіканської партії, так і між представниками республіканців у Конгресі та адміністрацією президента США Джо Байдена навколо розміру та звітування щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.
«У нас немає серйозних кримінальних справ, пов’язаних із допомогою США Україні», – заявила під час слухань Ніколь Ангарелла, виконувачка обов'язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку.
Вона сказала, що лише в її офісі 60 людей працюють над перевіркою використання допомоги Україні, також до цієї роботи залучено працівників посольства США, а з бюджету на забезпечення цієї роботи було виділено додаткових 13 мільйонів доларів.
Голова Комітету зі закордонних справ Палати представників Майкл Маккол, республіканець з Техасу, підтримав надання допомоги Україні для захисту у війні проти Росії, але він, разом із багатьма республіканцями, останніми місяцями вимагає більшої прозорості та звітності щодо використання цієї допомоги.
У своєму вступному слові на слуханнях він сказав, що адміністрація Байдена повинна очікувати, що його комітет «продовжить бути пильним і вимагати прозорості та підзвітності щодо допомоги США Україні».
«Щоб було зрозуміло, я не здійснюю цей нагляд, щоб поставити під сумнів важливість підтримки України, а навпаки, нагляд має стимулювати адміністрацію в Україні використовувати кошти Конгресу з найвищим ступенем ефективності та результативності», – сказав Маккол.
На слухання у середу конгресмени Комітету зі закордонних справ Палати представників викликали керівників трьох служб, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні – Агентства США з міжнародного розвитку, Державного департаменту США та Міністерства оборони.
Федеральні агентства з нагляду створили робочу групу щодо контролю української допомоги у червні 2022 року, через чотири місяці після початку російського вторгнення, і за словами Ангарелли, протягом останніх дев’яти місяців у співпраці ці три офіси ведуть роботу над наглядом за безпрецедентною кількістю американської допомоги, що надається у сфері безпеки, гуманітарної допомоги, бюджетної допомоги, юридичної допомоги та багатьох інших сферах.
Загальна сума допомоги США, пов'язаної з Україною, сягає 113 мільярдів доларів, з них дві найбільші статті – допомога у сфері безпеки – понад 62 мільярди доларів та допомога по лінії Агентства США з міжнародного розвитку – понад 46 мільярдів доларів, мовиться у зведеному звіті наглядових органів.
Раніше очільниця Агентства з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер і заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявляли, що немає свідчень того, що допомога США в Україні була використана не за призначенням.
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Росія, Китай та Іран створюватимуть проблеми протягом багатьох років - Міллі під час слухань щодо оборонного бюджету США
Три країни - Росія, Китай та Іран - разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил у середу, 29 березня.
Міллі зазначив, що стурбований зв'язками між Росією та Китаєм. " Ми бачимо, що вони зближуються. Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості", - сказав генерал.
Зокрема, Міллі зауважив, що КНР та Росія мають засоби, щоб загрожувати інтересам США. "Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами. Ми повинні залишатися наймогутнішою країною, якщо хочемо продовжувати утримувати велику державу", - заявив Міллі.
Він заявив, що Китай становить довгостроковий геостратегічним виклик номер один для США. Зокрема, Міллі висловив стурбованість ядерною програмою Пекіна: "Ми, ймовірно, не зможемо нічого зробити, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, заборонити або знищити китайську програму ядерного розвитку, яку вони запланували на наступні 10-20 років. Вони збираються це зробити за власним планом. Дуже мало важелів зовнішнього впливу, щоб запобігти цьому. Можуть бути якісь економічні важелі впливу. Це можуть бути інші речі у світі розвідки".
Він зазначив, що Китай має національну мету - наздогнати і перевершити Сполучені Штати у військовому плані. "Вони на шляху, щоб це зробити. І це справді тривожно. Це справді неприємно, і нам доведеться не тільки йти в ногу, але й випереджати, і це забезпечить мир", - зазначив Міллі.
Під час слухань щодо бюджету Міллі також наголосив, що загрозою для світової стабільності є Росія. "Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", - сказав Міллі.
Обговорюючи оборонний бюджет США, генерал Міллі також наголосив на небезпечній політиці Ірану, який також вжив заходів для покращення можливостей у виготовленні ядерної зброї. "Іран міг би виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї менш ніж за два тижні, а щоб виготовити справжню ядерну зброю, знадобиться лише кілька місяців", - зазначив Міллі. При цьому він заявив, що Сполучені Штати розробили кілька варіантів, які можуть розглянути, якщо Іран таки вирішить розробити ядерну зброю.
«Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократій», – Джо Байден. Відео
«Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократій, які засуджують жорстоку агресивну війну Росії проти України та солідарні з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію», – президент США Джо Байден.
Демократії потрібна перемога вже зараз, вже цього року - Зеленський на Саміті за демократію
Президент США Джо Байден офіційно відкрив Саміт за демократію обіцянкою виділити 690 мільйонів доларів на підтримку програм розвитку демократії по всьому світу. Підтримка України у світі, за словами Байдена, продемонструвала єдність демократій.
“Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократій, які засуджують жорстоку агресивну війну Росії проти України та солідарні з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію. Тож сьогодні Сполучені Штати спираються на своє незмінне зобов’язання зміцнювати демократію в усьому світі. На першому Саміті за демократію я розпочав президентську ініціативу щодо демократичного оновлення, виділив понад 400 мільйонів доларів США на зміцнення прозорого та підзвітного управління, підтримку свободи ЗМІ для боротьби з міжнародною корупцією, підтримку демократії та демократичних реформаторів, просування передових технологій задля розбудови демократії, захисту виборів. Зараз ми тісно співпрацюємо з Конгресом Сполучених Штатів і плануємо додати ще 690 мільйонів доларів додаткового фінансування президентської ініціативи протягом наступних двох років”, - заявив Джо Байден.
Байден повідомив, що у наступні три роки Білий дім у співпраці з Конгресом має намір виділити 9,5 мільярда доларів на всі зусилля США з просування демократії у світі. Крім того, США зараз створюють нове бюро з питань демократії, прав людини та управління при Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).
Серед пріоритетів захисту демократії Байден назвав свободу в Інтернеті.
“Одним із ключових напрямків нашої роботи з просування демократії буде забезпечення можливості продовження розвитку технологій, які використовуються, щоб підтримати демократичне врядування, а не зашкодити йому, - заявив американський президент. - У рамках цього на початку тижня я підписав наказ тут, у Сполучених Штатах, щоб обмежити використання урядом США комерційного шпигунського програмного забезпечення, яке використовувалося проти дисидентів, активістів і журналістів у всьому світі, зокрема в Сполучених Штатах”.
Ця ініціатива, на переконання президента США, сприятиме захисту активістів і журналістів від кіберзагроз, переслідувань, зловживань. Він наголошує на необхідності “створення надзвичайних технологій, таких як штучний інтелект, щоб вони створювали та розвивали те, що відповідає нашим цінностям”.
Як повідомляє видання AP з посиланням на високопоставленого посадовця Білого дому, адміністрація Байдена хоче використати дводенний саміт з демократії, щоб зосередитися на тому, щоб «технології працювали на користь, а не проти демократії».
“Сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що демократії світу стають сильнішими, а не слабшими, автократії світу стають слабшими, а не сильнішими”, - цими словами підсумував свою промову Байден.
Демократії потрібна перемога зараз, вже цього року - Зеленський
Президент Зеленський у своїй промові наголосив, що Україна захищає демократію щодня на війні проти російської агресії.
“Росія давно воює з усіма вами, з демократіями світу. Вона воює за допомогою дезінформації, втручання у вибори, шпигунства, експорту корупції, кіберзлочинності, намагається спровокувати енергетичну кризу, яка вдарить по ваших рахунках, шалено піднявши ціни на електроенергію чи газ”, - заявив у промові президент України.
Він закликав світ бути безкомпромісним “перед обличчям зла”. "Вороги демократії мають програти, а наша національна мета - перемогти", - наголосив Зеленський. “Демократії потрібна перемога зараз, вже цього року”, - додав він.
Він наголосив на необхідності прискорити надання Україні військової допомоги, і закликав швидше ухвалювати рішення. “Санкції проти Росії значно повільніші, ніж російська агресія”, - сказав Зеленський.
Боротьбу українських військових із російським військом Зеленський порівняв із пожежею. Пожежники не можуть чекати кілька місяців на пожежні машини або прийняти правило, що пожежні гідранти повинні бути обов'язково лише для коротких відстаней, зазначив Зеленський, “саме тому захисники демократії мають допомогти з усією зброєю, яка буде надійна для забезпечення поразки агресора”.
Президент України також нагадав, що Росія використовує продовольство як інструмент війни.
“Гляньте, Кремль намагається перетворити навіть продовольче забезпечення на зброю. … Навіщо їм це? Це війна, пані та панове. Це війна саме проти свободи й демократії”, - заявив Зеленський.
Країни, які тут зібрались, мають дати Україні все, що вона потребує для захисту - президент Малаві
У саміті, який проходить в онлайн форматі, бере участь близько 120 світових лідерів. Під час своїх вступних промов на відкритті саміту 29 березня практично кожен виступаючий згадав про війну в Україні.
Зокрема президентка Словаччини назвала російську агресію “загрозою глобальному миру і демократії”, вона закликала розглядати підтримку України як “інвестицію в мир і демократію”.
Президент Малаві заявив, що вторгнення в Україні є атакою на свободу як таку, і “будь-яка країна, яка любить свободу, повинна не лише засудити це на словах, але й бути з Україною на ділі”.
“Недостатньо для демократій говорити слова солідарності. Було б похвально для країн, які тут зібрались, дати Україні все, чого вона потребує для захисту своєї свободи”, - заявив президент Малаві Лазарус Чаквера.
Саміт за демократію продовжиться у четвер, за повідомленням ЗМІ, серед питань, які обговорюватимуть лідери країн-учасників, Коста-Ріка зосередиться на ролі молоді в демократичних системах, Голландія - про свободу ЗМІ, Південна Корея - про боротьбу з корупцією, Замбія - про вільні та чесні вибори. Модеруватиме захід Державний секретар США Ентоні Блінкен.
Навіщо Україні західні танки і для чого збіднений уран у снарядах?
Перші західні танки – німецькі Leopard 2 та британські Challenger 2 – вже в Україні. На черзі найпотужніші американські M1 Abrams. Рішення про постачання було прийнято ще у січні; тоді експерти налічували лише 14 Challenger, 30 Abrams, кілька десятків Leopard.
Challenger, Leopard та Abrams проти. T-54
«Усі три ці танки є найкращими серед танків НАТО, – каже Марк Кансіан (Mark Cancian), полковник США у відставці, колишній співробітник Пентагону, старший радник вашингтонського Центру стратегічних міжнародних досліджень (Senior Adviser, Center for Strate and International Studies, CSIS). – Вони сучасні та більш боєздатні, ніж танки, які є зараз в українців. Вони, зокрема мають дуже добре управління вогнем, а це означає, що вони здатні вражати цілі на великих дистанціях та скоординовано; у них відмінна сучасна броня, міцніша, ніж традиційна. І, звичайно, вони мобільніші, що дуже корисно для наступальних операцій. Вони краще, ніж те, що є у росіян, особливо краще за те, що росіяни беруть зараз зі своїх запасів». Ешелони російських танків , що йдуть на фронт - це Т-54 і Т-55, вік яких понад 50 років.
На відміну від радянської техніки, пояснює Марк Кансіан, сучасні танки мають «стабілізовану зброю, керовану комп'ютером. Система управління вогнем працює в процесі руху танка, зброя автоматично переміщатиметься вгору і вниз, вправо і вліво, слідуючи за горизонтом і метою, щоб танк міг вести точний вогонь на пересіченій місцевості на ходу. У старі часи навідник дивився в оптичний приціл і сам вносив корективи, намагаючись вразити ціль. Тепер із знаряддям пов'язаний лазерний далекомір і комп'ютер. Вони обчислюють відстань до мети, комп'ютер враховує вітер, температуру повітря та пороху, інші фактори і в результаті танк і веде точний вогонь на значно більших дистанціях». Важливо, що всі три західні танки вже мають багату історію бойового застосування.
Комп'ютерне наведення вогню має свої складнощі. Райн МакБет (Ryan McBeth), незалежний військовий експерт, ветеран армії США, звертає увагу, що Україна отримує відразу три різні танки на додаток до вже існуючих радянських. Британський Challenger взагалі стоїть окремо: він має нарізну зброю (насічки в стволі закручують снаряд для більшої стабільності траєкторії). Також снаряд не з'єднаний одне ціле з гільзою, яка містить пороховий заряд. Така схема, яку в залежності від способу зберігання пороху (у гільзі або в картонному, матерчатому «картузі») називається роздільно-гільзовою або роздільно-картузною і характерна для великих калібрів, де традиційний "постріл" (гільза та снаряд разом) був би занадто потужним. Наприклад, для американської гаубиці М 777 також є постріли з роздільним зарядом.
Німецький Leopard і американський Abrams мають схожу 120-мілімітрову гладкоствольну зброю, яка зазвичай надає велику початкову швидкість снаряду. «Заряд унітарний, проте використовується горюча гільза, яка частково згоряє під час пострілу, а викидаються після нього лише залишки, невелика пластина», – пояснює Райн МакБет. Але і тут буде проблема із сумісністю боєприпасів: «Балістичні обчислювачі в Leopard і Abrams повинні розпізнати боєприпас, який ви тільки що вставили, щоб знати, як керувати вогнем: відхилення гармати, за яким алгоритмом розраховувати відстань до мети, вітер, вологість повітря, кількість вже зроблених пострілів. Якщо ви просто вставите туди снаряд від іншого виробника, на який танк не запрограмований, він не знатиме, що робити». Це лише невелика ілюстрація численних проблем, які доводиться вирішувати західним інженерам з організацією постачання українській армії.
Причина, через яку Росія перекидає на фронт застарілі танки, частково полягає у великих бойових втратах, вважає Дмитро Горенбург (Dmitry Gorenburg), старший науковий аналітик вашингтонського Центру військово-морського аналізу (Center for Naval Analyses, CNA). Але частково вона полягає в тому, що ці менш технічно складні танки легше швидко зняти з консервації і поставити в роботу, ніж Т-72. Крім того, Росія має намір терміново провести модернізацію на своїх заводах частини застарілого парку, вважає експерт. Ці танки теж прийдуть на фронт, але трохи пізніше: після того, як перша хвиля зазнає втрат.
«На початку війни Україна мала близько 800 танків, всі радянської конструкції, – нагадує експерт CSIS. – Вони втратили кілька сотень, але й захопили кілька сотень російських, тож, ймовірно, у них зараз шість-сім сотень радянських танків. Навіть ще одна сотня сучасних західних танків є суттєвою». Чому? Тому що їх потенційний російський конкурент (не рахуючи застарілих Т 72) – Т 14 Армата - досвіду бойового застосування немає. Більше того: станом на кінець 2019 року відкриті джерела оцінювали кількість випущених Росією машин. 16 екземплярів при спробах наростити випуск лише до 28 – 44 (!) на рік.
Чи вплинуть ешелони застарілої російської техніки на хід бойових дій? «Виявлять, – вважає Марк Кансіан. - Вони хоч і не здатні боротися з іншими танками, але все одно здатні вражати піхоту, зрештою - у них все ще є кулемет і якась гармата з броньовим захистом. Вони можуть пересуватися. Таким чином, у супроводі російської піхоти вони можуть виявитися корисними». МакБет додає: росіяни, швидше за все, використовуватимуть старі танки з укриття просто як артилерійські гармати з мотором для періодичної передислокації.
З цією точкою зору згоден і Дмитро Горенбург (Dmitry Gorenburg), старший науковий аналітик вашингтонського Центру військово-морського аналізу (Center for Naval Analyses, CNA): «Не думаю, що нові танки повністю змінять правила гри для України. Думаю, ця війна залишиться переважно артилерійською. Тож танки — це своєрідний допоміжний інструмент, а не головна страва. Головна потреба України – це артилерійські снаряди».
Збіднений уран замість свинцю
Повідомлення Великої Британії про постачання снарядів із сердечниками з збідненого урану (depleted uranium, DU) для танків Challenger 2 викликало пропагандистський сплеск у Росії, де спробували використати цю інформацію як виправдання для розгортання ядерної зброї в Білорусі.
Насправді DU-боєприпаси (які, до речі, є й у Росії) не мають жодного відношення до ядерної зброї та ніяк не впливають на вибухові характеристики заряду. Навіщо тоді потрібен у снаряді уран?
«Перевага збідненого урану в тому, що він надзвичайно щільний, – пояснює Марк Кансіан. – Це дуже важкий метал, що робить снаряд ефективним, бо він може пробити товщу броню. Деякі країни використовують для осердя протитанкових снарядів вольфрам; і те, й інше – дорого, але уран має деякі технологічні переваги».
Кінетична енергія снаряда пропорційна його вазі та квадрату швидкості. Таким чином, чим важчий снаряд при тих же габаритах та швидкості, тим більше він ефективний – особливо при пробиванні броні або укріплень. Вольфрам і уран мають щільність більше 19 грамів на кубічний сантиметр – це відповідно в 19 разів більше, ніж у води та в 1.7 рази – ніж у свинцю – традиційного матеріалу для дешевих куль і снарядів. Крім того, якщо свинець можна розплавити в консервній банці на багатті (температура плавлення 328ºC) і він просто потече при ударі, то уран плавиться лише при 1122ºC.
Вольфрам ще більш щільноплавкий, але уран має важливу фізичну властивість. Урановий сердечник правильно сконструйованого снаряда має форму дротика, при ударній деформації цей метал здатний зламуватися так, що дротик самозагострюється, а потім самозаймається від нагріву, що викликає пожежу всередині ураженого об'єкта, детонацію боєприпасів і т.д.
Чи випромінюють DU-боєприпаси радіацію? Ні. «Поводитися з ними цілком безпечно, – каже Марк Кансіан, – і особливих антирадіаційних вимог немає».
«Мова йде не про загрозу радіаційного ураження, – додає Райн МакБет, – а про звичайні запобіжні заходи при роботі з важкими металами, такими як свинець, чиї солі отруйні, або ртуть, чиїми парами можна отруїтися. Якщо уран потрапить до ваших легень, це буде некорисно. Я завжди кажу людям: не лізьте в автомобілі, що згоріли! Там вигорів свинцевий акумулятор, шини – ви хочете дихати всією цією гидотою, пилом важких металів?»
Збіднений уран має нижчий вміст ізотопу 235. Це нерадіоактивний уран-238, до якого примішано (за американськими стандартами) лише 0.3% урану 235. Для порівняння: природний уран і то містить його вдвічі більше: 0.72 %.
Уран 238 майже нерадіоактивний через неймовірно тривалий період напіврозпаду, який триваліший, ніж у ізотопу 235 в 18 з лишком тисяч разів. З трьох основних видів радіаційного випромінювання, яке класифікується як альфа-, бета-і гамма-випромінювання, збіднений уран випромінює лише перше з них, яке навіть на відкритому повітрі не поширюється далі за кілька сантиметрів і повністю зупиняється листом паперу або поверхневим шаром шкірного епітелію людини. Таким чином, небезпечно лише вдихати або вживати в їжу збіднений уран – втім, те саме можна сказати і про дуже багато інших речовин.
Збройні сили США та НАТО використовували DU-боєприпаси у війні в Перській затоці 1991 року, в Боснії, в Іраку в 2003 році та при ударах по ІДІЛ у Сирії в 2015 році. Підраховано, що під час війни у Перській затоці було використано від 315 до 350 тонн таких боєприпасів.
У військових конфліктах, де застосовувалися DU-боєприпаси, проблемою, як зазначають експерти, може стати лише вдихання частинок DU в аерозолях, що виникають при пробиванні броні та згорянні, коли виділяються оксиди збідненого урану у вигляді пилу, яким можна надихатися або забруднити рани. . Однак, це, ймовірно, не головний вражаючий фактор у разі попадання такого снаряда в танк: швидше за все, ціль буде знищена цілком і відразу.
Цікаво, що в середньому близько 90 мікрограмів природного урану міститься в організмі кожної людини (в основному в кісткових тканинах) – в результаті нормального прийому води, їжі та дихання. Дослідження показали, що застосування DU-боєприпасів не призводило до захворюванням у військових. Більш того: частина танків M1A1 та M1A2 Abrams, побудованих після 1998 року, мають модулі DU, вбудовані в композитну броню Chobham у передній частині корпусу та передній частині вежі, що суттєво покращує захищеність екіпажу.
DU-боєприпаси використовуються далеко не тільки танками: наприклад, такі осердя є у 30-мм бронебійно-запальних снарядів для штурмовика A-10 Thunderbolt II та інших. Застосовується збіднений уран і в цивільних технологіях: перші серії знаменитого Boeing 747 мали противаги тримерів з DU (від 400 до 1500 кілограмів).
Більшість збідненого урану утворюється як побічний продукт виробництва збагаченого урану для палива ядерних реакторів або ядерної зброї. Тому є він переважно у ядерних країнах. Так, за даними відкритих джерел, Росія накопичила його 460 тисяч тонн (друге місце після США з відставанням менше ніж на 5%), а постачальник снарядів для Challenger, Великобританія – лише 30 тисяч тонн: у 15 разів менше.
«Але росіяни, звичайно, причепилися до цього! – каже Дмитро Горенбург. – Нібито постачання DU-снарядів – це своєрідна ядерна ескалація, почали говорити про це, ніби це якась радіологічна зброя або щось таке, що просто не відповідає дійсності. Тепер це використовується як привід, щоб вести мову про розміщення або навіть потенційну передачу тактичної ядерної зброї до Білорусі. Насправді це непорівнянні речі. Крім того, цілком імовірно, що російські військові також використовують снаряди зі збідненим ураном у деяких своїх боєприпасах в Україні, хоча ми ще й не маємо підтверджених випадків».
Чи змінять танки та DU-снаряди хід війни?
Експерти сходяться на думці, що на полі бою в Україні ми не побачимо танкових битв у стилі Курської дуги та села Прохорівки: танк на танк. Британський військовий експерт Даніель Ренделл (Daniel Rendell) вважає, що Україна використовуватиме танки в основному для підтримки піхоти. Особливо – Challenger 2, який винятково гарний саме в цій якості. «Нарізна зброя Challenger дозволяє використовувати високоефективні осколково-фугасні снаряди (High Explosive Squash Head; HESH), – пояснює експерт. – Це добрий снаряд загального призначення, але йому не вистачає ударної сили проти новітніх розробок останнього десятиліття (реактивна броня тощо). Нарізний ствол знижує ефективність бронебійних снарядів з стабілізатором, що скидається, які більш ефективні проти танків високого класу». (До речі, саме через цю причину британський танк використовує DU-боєприпаси як основні бронебійні: важкий снаряд компенсує його меншу швидкість у нарізному стволі.)
Райн МакБет вважає, що західні танки здатні змінити правила гри лише на тактичному рівні: "Я не думаю, що їх буде достатньо для того, щоб мати стратегічне значення. А ось конкретному командиру української роти новий танк надасть унікальні можливості".
«На цій війні немає "срібної кулі", як би нам цього не хотілося, – робить висновок Марк Кансіан. – Багато хто продовжує сподіватися, що Захід дасть якусь диво-зброю, яка одразу змінить хід війни та принесе перемогу українцям. Але це неможливо: перемогу принесе поєднання боєприпасів, які Захід відправляє в Україну, сукупного потенціалу всієї техніки, якісного навчання, яке проводить НАТО для українців, і, нарешті, рішучості українського народу».
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