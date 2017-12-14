США допоможуть Україні захиститись від хакерів. В Конгресі згадали про Будапештський меморандум

14 грудня Комітет Палати представників США із закордонних справ розглядатиме законопроект про Співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки. Про це повідомляється на сайті Комітету.

Законопроект, поданий до Конгресу в квітні цього року, має на меті підтримати безпекову співпрацю США та України, а також встановити обов’язкове звітування виконавчої влади США перед Конгресом стосовно співпраці в цій сфері.

Підтримка в сфері кібербезпеки також відповідає намірам, засвідченим в Будапештському меморандумі, наголошується в законопроекті.

Ще під час виборів 2014 року в Україні, хакери провели атаку на інфраструктуру голосування з метою зашкодити демократичним виборам; в 2015 – було проведено вороже втручання до діяльності постачальників електроенергії, що призвело до відключень енергопостачання. Після посилення кібернападів на критичну інфраструктуру країни в 2017 році, включаючи залізниці, біржі та найбільший аеропорт, президент Порошенко заявив: "кіберпростір став ще одним полем бою за незалежність держави", - нагадують автори законопроект.у

Генеральний cекретар НАТО так відреагував на хакерський напад з використанням вірусу "Петя": "Кібернапади наголошують на важливості підтримки НАТО Україні для зміцнення кібербезпеки".

США допомагають Україні зміцнити кібербезпеку та виявляти вразливі місця для хакерських нападів.

У вересні 2017 року було проведено перший двосторонній діалог між США та Україною в Києві, присвячений питанням кібербезпеки. Сполучені Штати також оголосили про виділення додаткової допомоги Україні з кібербезпеки, що становитиме 5 мільйонів доларів, мовиться в законопроекті.

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