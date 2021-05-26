Доповідь: США та Україна серед провідних цілей операцій впливу через Facebook

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, нова доповідь Facebook вказує, що США очолюють перелік країн, які з 2017-го по 2020-й рік найчастіше ставали мішенню операцій впливу із використанням цієї соцмережі.

У Facebook дійшли висновку, що Росія та Іран є провідними джерелами координованої неавтентичної поведінки, яка переважно, спрямована на втручання до інших країн. Провідними цілями закордонних операцій, окрім США, є Україна, Великобританія, Лівя та Судан.

У компанії також відзначили, що близько половини операцій із впливу, які Facebook видалив з 2017-го року, у різних країнах світу були здійснені через мережі всередині цих самих країн.

Голова Facebook з питань безпекової політики Натаніель Гліхер відзначив, що кампанії впливу стають менш масовими і більш адресними, при цьому суб'єктів впливу часто мотивують гроші.

Facebook почав протидіяти операціям впливу із використанням цієї соціальної мережі після 2016-го року, коли розвідка США дійшла висновку, що Росія використовувала соцмережу, щоб допомогти Дональду Трампу виграти вибори. Москва відкинула ці звинувачення.

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