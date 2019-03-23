У США слідство щодо втручання Росії не рекомендує жодних нових звинувачень - ЗМІ

Низка оглядачів та політиків наголошують на необхідності дочекатись оприлюднення власне результатів роботи слідства

ЗМІ США повідомляють, що доповідь незалежного прокурора Роберта Мюллера, який протягом майже двох років, в умовах надзвичайної уваги громадськості, розслідував обставини втручання Росії у політичні процеси у США та шукав відповідь на питання, чи координувалось дане втручання із штабом Дональда Трампа - не містить рекомендацій щодо висунення будь-яких нових звинувачень. Про це повідомляється з посиланням на джерела у Міністерстві юстиції США.

Міністерство юстиції США отримало доповідь Мюллера у повному обсязі у п'ятницю. Там заявили, що опрацюють її у найкоротший термін. Очікується, що Мін'юст незабаром передасть до Конгресу США свої власні висновки щодо звіту слідства, або ж власне сам звіт з певними вилученнями з огляду на секретність. У Демократичній партії США наполягають на передачі до Конгресу та оприлюдненні повної версії звіту.

Протягом тривалості слідства у ЗМІ звучали думки, що слідство Мюллера завершиться висуненням звинувачень членам родини президента США тощо. Сам президент США полягав, що слідство було ініційоване без достатніх на те підстав і є "полюванням на відьом". Трамп також заперечує будь-яку змову з Росією.

Прихильники президента США сприйняли інформацію про відсутність нових звинувачень, як доказ правоти закидів про те, що слідство було політично вмотивованим, а увага до нього з боку Демократичної партії - переслідувала мету дискредитувати Трампа. Натомість демократи наголошують, що продовжуватимуть власні розслідування щодо Трампа на рівні законодавчих органів США. Низка оглядачів та політиків наголошують на необхідності дочекатись оприлюднення власне результатів роботи слідства.

Попри повідомлення про те, що доповідь не буде містити рекомендацій про нові офіційні звинувачення, зберігається цікавість до того, чи доповідь Мюллера вкаже на будь-які неналежні дії Трампа та його оточення тощо.

Зберігається цікавість до того, чи доповідь Мюллера вкаже на будь-які неналежні дії Трампа та його оточення