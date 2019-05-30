З 2000-го в Україні значно зменшилась кількість вбивств дітей - доповідь Save the Children

В період з 2000-го року Україна змогла зменшити долю дітей у віці з 5 до 14 років, які залучені до трудової діяльності (child labor), на понад 60 відсотків. На це вказує доповідь міжнародної організації "Врятуйте дітей" (Save the Children).

Звіт також відзначає прогрес України у скороченні кількості дитячих одружень серед найбідніших дівчаток. Окрім того, в Україні з 2000-го року на 79% зменшився рівень вбивств дітей, а загальна кількість дітей-жертв зменшилась з 380 до 60 на рік. Доповідь також відзначає покращення рівня виживання дітей.

При цьому, звіт вказує на те, що в Україні діти також були серед жертв вимушеного переселення.

В Україні з 2000-го року на 79% зменшився рівень вбивств дітей, а загальна кількість дітей-жертв зменшилась з 380 до 60 на рік.

Щорічна глобальна доповідь «Врятуємо дітей» показала, що більшості країн світу вдалося покращити якість життя дітей.

Доповідь відзначає, що загалом діти, народжені сьогодні, мають кращі шанси, ніж будь-коли раніше в історії, вирости здоровими, освіченими та захищеними, і мають можливість реалізувати свій потенціал.

"Всього лише одне покоління тому шанси дитини померти, не досягнувши 5 років, були вдвічі вищими, бути залученою до праці – на 70 відсотків вищими, а бути вбитою - на 20% вищими", - йдеться у доповіді.

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