У США дослідили "гібридну війну" Росії в Україні 2013-2016

"Україна була лабораторією для активних заходів Росії, застосованих нею під час виборів 2016 року і далі". Так сенатор США Джон Корнін відреагував на нове дослідження американського військового експерта Рональда Спренга, опубліковане виданням Small Wars Journal.

В своєму дослідження "Росія в Україні 2013- 2016: новий вид ведення війни з максимізацією застосування кібер-, інформаційних операцій та ЗМІ" Спренг наголошує: "росіяни могли використати операції в Україні для того, щоб перевірити військову тактику нового покоління".

Росія, на думку дослідника прагнула отримати наступні стратегічні переваги в результаті ведення "гібридної віни", що включала інформаційні операції та кібервтручання:

Мінімізувати використання військових сил, через інтегровані кібероперації та отримання операційних переваг.

Керівництво Росії могло тривалий час заперечувати свою участь, через ефективні кібер- та інформаційній операції, які відкладали залучення міжнародної спільноти.

Кібероперації дозволили утримувати рівень насильства на рівні, який не призводив до негайного міжнародне обурення, дозволяючи Росії досягти стратегічної цілі отримавши контроль над ключовими територіями в Україні.

Серед заходів гібридної війни, які застосовувала Росія, дослідник наголосив на кібервтручаннях у роботу українського уряду, правоохоронних органів, військових посадовців. Було застосовано кібершпигунство для збору розвідувальних даних, кібернападів, що призводили до відключення обслуговування (атаки DDoS), були проведені інтегровані міжнародні інформаційні кампанії (включаючи з застосуванням соціальних медіа, ЗМІ та залученням "Інтернет-тролів"), для того, щоб зашкодити роботі урядових установ, служб безпеки, зменшити довіру до них та ефективність їх роботи, а також для того, щоб чинити тимчасовий та постійний вплив на енергомережу України.

Стратегія Росії полягала в тому, щоб використати інформацію отриману від цих кампаній для впливу на рішення та дії, формування громадської думки за кордоном, спотворення міжнародного уявлення та розуміння ситуації і, зрештою, щоб унеможливити вчасне ефективне реагування а також щоб утримувати домінантну позицію в Україні без долучення міжнародної спільноти, наголошує аналітик.

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