Дослідники попередили про можливість різкої зміни природної системи, яка підтримує помірні температури у Європі

Нове дослідження вказує, що ключова природна система, яка впливає на зміни клімату та те, як вода циркулює в Атлантичному океані, може опинитися на межі руйнування через швидке танення льодовиків і морського льоду.

Дослідження, опубліковане у вівторок у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences США (PNAS), використало глобальну модель океану для дослідження впливу танення льоду на Атлантичний меридіональний циркуляційний цикл, велику систему океанічних течій, які несуть теплу воду з тропіків до північної Атлантики.

"Існує ризик, що центральні елементи кліматичної системи можуть досягнути критичної межі через майбутні викиди парникових газів, що призведе до різкого переходу до якісно нового клімату з потенційно катастрофічними наслідками", - попереджають дослідники.

Система включає течію Гольфстрім, що омиває східне узбережжя США, несе теплу тропічну воду на північ та підтримує помірні температури у більшій частині Європи. Протягом останніх років течію ретельно досліджують, бо холодна прісна вода від танення льодовиків Гренландії спричиняє деяке уповільнення течії, хоча і не припиняє її повністю.

Дослідники з Університету Копенгагена заявили, що їхня модель вказує на те, що Атлантичний меридіональний циркуляційний цикл може досягти "точки перелому" або критичного порогу раніше, ніж передбачалося раніше, через танення льодовиків.

Повідомляється, що протягом періоду до 150 років, надходження прісної води від танення льдовиків у Гренландії може призвести до фактичного припинення Атлантичного меридіонального циркуляційного циклу.

Співавтор дослідження Йоганнес Ломанн заявив, що надходження талої води з Гренландії прискорюється і не може вважатись повільним. Більш швидкий темп танення може означати, що зміни можуть настати швидше, ніж передбачалося раніше.

За словами Ломанна, можливість руйнації Атлантичного меридіонального циркуляційного циклу має бути попередженням для політиків щодо важливості протидії глобальним змінам клімату.

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