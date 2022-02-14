У США відклали розгляд питання про дозвіл на щеплення від COVID-19 дітей до 5 років

У США відклали рішення про дозвіл на щеплення дітей до 5 років від COVID-19.

Член ради директорів компанії-виробника вакцини Pfizer Скотт Готліб в інтерв'ю каналу CNBC причиною цього назвав “надто низьку кількість випадків хвороби у клінічних випробуваннях”.

“У більшості дітей ковід проходить без симптомів, - розповів Готліб, який у минулому очолював Управління із контролю за продуктами та ліками США. - Один випадок у певному напрямку може змінити загальне сприйняття ефективності вакцини в цілому”.

Раніше повідомлялось, що 15 лютого Управління із контролю за продуктами та ліками США планувало розглянути запит компанії Pfizer на дозвіл вакцинувати двома дозами від COVID-19 наймолодшу категорію дітей, віком від 6 місяців до 5 років.

Втім у пятницю, 11 лютого, Управління оприлюднило на своєму сайті заяву, що Комітет відклав розгляд рішення “у зв'язку із появою нової інформації”.

“Ми вважаємо, що додаткова інформація для нинішнього аналізу щодо третьої дози вакцини повинна розглядатися як частина нашого рішення для надання потенційного дозволу”, - заявили в урядовому відомстві.

Деякі американські ЗМІ, зокрема видання Washington Post та CNN, повідомляли, спираючись на власні джерела, що так звані “нові дані” підтвердили, що вакцина для наймолодших дітей безпечна, однак дані щодо її ефективності були не дуже обнадійливими.

Очільник Pfizer у неділю спрогнозував, що остаточне рішення Управління ухвалить після аналізу інформації, як на дітей впливає третя доза-підсилювач вакцини від коронавірусу.

“Це ймовірно станеться після того, як вони проведуть щеплення третьою дозою і отримають дані щодо впливу цієї третьої дози. … Тоді можна буде отримати більш стабільне сприйняття загальної ефективності вакцини” в цій молодшій групі дітей, - сказав Скот Готліб.

Діти до 5 років - єдина категорія населення, яка поки не має дозволу на щеплення вакциною від COVID-19. Раніше компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявляли, що очікують отримати дані про вплив третьої дози вакцини на наймолодших дітей на початку квітня.

За офіційними даними, у США від початку пандемії внаслідок COVID-19 померло близько 1100 дітей, з них близько 400 дітей віком до 5 років.