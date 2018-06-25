"Дражнять ведмедя" – ВПС США планують будувати інфраструктуру в Східній Європі – DefenseNews

Міністерство оборони США розширює присутність в Європі. Військово-повітряні сили США збільшують фінансування, яке дозволяє їм розміщувати потужності і діяти ближче до західного флангу Росії, йдеться в статті оборонного видання Defense News.

Адміністрація Трампа планує витратити 828 мільйонів доларів в 2019 році з метою розбудови військової інфраструктури в Європі в рамках ініціативи зі стримування російської агресії та підтримки союзників. Практично половина коштів буде використана для фінансування проектів ВПС США, наголошує видання.

Запит на фінансування військового будівництва в рамках ініціативи стримування в Європі (EDI) збільшився більше ніж вдвічі, порівняно з запитом коштів на 2018 рік і склав 6,5 мільярда доларів, порівняно з 4,8 мільярда доларів в 2018 році.

Ідея полягає в тому, що якщо Росія проведе вторгнення до якоїсь країни Європи, наприклад, Латвії, ВПС США могли б швидко відповісти, мати підтримку в перевантаженні, заправці та ремонті

З цих коштів, ВПС планують витратити 368.6 мільйона доларів на встановлене устаткування та 363.8 мільйона доларів на військове будівництво. Це практично відповідає цифрам 2018 бюджетного року, однак, значно перевищує 2017 рік, коли ВПС США отримали лише 31,2 мільйона доларів у коштах на встановлене устаткування і 85,4 мільйона доларів на військове будівництво.

Ідея полягає в тому, що якщо Росія проведе вторгнення до якоїсь країни Європи, наприклад, Латвії, ВПС США могли б швидко відповісти, мати підтримку в перевантаженні, заправці та ремонті, пише Defense News.

Сухопутні війська США продовжать бути основним компонентом військових зусиль США в Європі. Біля 2,5 мільярда доларів буде спрямовано на фінансування купівлі встановленого устаткування, а 921 мільйон доларів буде спрямований на фінансування ротації американських військ в Європі.

Ми бачимо усвідомлення того, що неможливо захистити Східну Європу з території Західної Європи

Водночас, інвестиції до ВПС США будуть проведені в час, коли їх присутність Європі скоротилась до 34 000 особового складу, шести діючих баз, 204 літаків – з 72 000 особового складу, 25 основних діючих баз і 805 літаків в 1990-х роках, наголошує видання.

«Ми бачимо усвідомлення того, що неможливо захистити Східну Європу з території Західної Європи», - вказує Марк Кенсіан, провідний радник з міжнародної безпеки аналітичного центру CSIS.

«Якщо всі ваші сили – в Німеччині, і в разі надзвичайної ситуації ви намагаєтесь перемістити їх на схід, це забере забагато часу. Лише оформлення документів (з Німеччини до Польщі) забере тижні. Очевидно, краще мати сили в Східній Європі», - додав Кенсіан в коментарі виданню.

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