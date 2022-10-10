ЄС, опозиція закликають Білорусь відмовитись від війни в Україні

Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільної військової групи Білорусі та Росії і вказав на буцімто загрозу нападу з боку України.

Україна відкинула звинувачення у нападі. В ЄС назвали звинувачення Лукашенка "безпідставними і сміховинними".

"Ми, звичайно ж, зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні, сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні", - заявив речник верховного представника ЄС Петер Стано.

Він закликав Білорусь утриматись від участі в агресії проти України і не дозволяти Росії використовувати територію Білорусі для вторгнення.

"Тут жертва - Україна. Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого, незаконного нападу, що є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої, незаконної справи. І ми також закликаємо режим у Мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України", - додав посадовець.

Із закликом до білоруських військових не брати участі у війні Путіна проти України звернулась лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Україна не несе загрозу Білорусі, - твітує опозиціонерка. - Це брехня Лукашенка, щоб виправдати співучасть у терорі проти України... Я закликаю білоруських військових - не виконуйте злочинні накази, відмовляйтесь брати участь у путінській війні проти сусідів".

Речник Кремля Песков підтримав заяву Лукашенка, однак голова оборонного комітету російської Думи Андрій Картаполов заявив в понеділок місцевій пресі, що потреби в участі військових Білорусі немає.

В понеділок українські Збройні Сили звинуватили Білорусь в тому, що з її території за допомогою іранських дронів були проведені удари по території України. 9 з дронів знищено, йдеться в дописі військових у Facebook.