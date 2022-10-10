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- Голос Америки
ЄС, опозиція закликають Білорусь відмовитись від війни в Україні
Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільної військової групи Білорусі та Росії і вказав на буцімто загрозу нападу з боку України.
Україна відкинула звинувачення у нападі. В ЄС назвали звинувачення Лукашенка "безпідставними і сміховинними".
"Ми, звичайно ж, зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні, сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні", - заявив речник верховного представника ЄС Петер Стано.
Він закликав Білорусь утриматись від участі в агресії проти України і не дозволяти Росії використовувати територію Білорусі для вторгнення.
"Тут жертва - Україна. Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого, незаконного нападу, що є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої, незаконної справи. І ми також закликаємо режим у Мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України", - додав посадовець.
Із закликом до білоруських військових не брати участі у війні Путіна проти України звернулась лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
"Україна не несе загрозу Білорусі, - твітує опозиціонерка. - Це брехня Лукашенка, щоб виправдати співучасть у терорі проти України... Я закликаю білоруських військових - не виконуйте злочинні накази, відмовляйтесь брати участь у путінській війні проти сусідів".
Речник Кремля Песков підтримав заяву Лукашенка, однак голова оборонного комітету російської Думи Андрій Картаполов заявив в понеділок місцевій пресі, що потреби в участі військових Білорусі немає.
В понеділок українські Збройні Сили звинуватили Білорусь в тому, що з її території за допомогою іранських дронів були проведені удари по території України. 9 з дронів знищено, йдеться в дописі військових у Facebook.
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Три американські економісти виграли Нобелівську премію миру з економіки 2022 року
Королівська академія наук Швеції оголосила в понеділок, що троє американських економістів отримали Нобелівську премію з економіки 2022 року «за дослідження банків і фінансових криз».
Переможцями стали Бен Бернанке, колишній голова Федеральної резервної системи США, який зараз працює в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, округ Колумбія; Дуглас Даймонд з Чиказького університету; і Філіп Дибвіг з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, штат Міссурі.
Цьогорічні лауреати «суттєво покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхніх дослідженнях є те, що життєво важливо уникати банкрутства банків», — заявили в Академії.
Голова Комітету з премії з економічних наук Торе Еллінгсен сказав, що їхні «дослідження покращили здатність уникати як серйозних криз у світі, так і великих витрат на допомогу» банківській системі.
Аналітична робота Бернанке, Даймонда та Дибвіга розпочалась на початку 1980-х років, і відтоді їхні висновки «мали велике практичне значення для регулювання фінансових ринків і боротьби з фінансовими кризами», – заявили в академії.
У заяві академії говориться, що теорія Даймонда та Дибвіга показує, як банки пропонують оптимальну систему, і “як посередники, які приймають депозити від багатьох вкладників, банки можуть дозволити вкладникам отримати доступ до своїх грошей, коли вони забажають, а також пропонувати довгострокові позики позичальникам”.
Даймонд також показав як банки виконують суспільно важливу функцію посередників між вкладниками та позичальниками, «оцінюючи кредитоспроможність позичальників і гарантуючи, що позики використовуються для хороших інвестицій», згідно з Комітетом з нагороди.
Академія зазначила, що Бен Бернанке проаналізував Велику депресію 1930-х років, найгіршу економічну кризу в сучасній історії, і показав, як банківські операції «стали вирішальним фактором у тому, що криза була настільки глибокою та тривалою».
Бернанке продемонстрував, за словами Академії, що «коли банки зазнали краху, цінна інформація про позичальників була втрачена та не могла бути швидко відтворена», а отже, «здатність суспільства спрямовувати заощадження на продуктивні інвестиції серйозно зменшилась».
Переможці поділять між собою нагороду обягом 900 000 доларів США.
Нобелівська премія з економіки не входить до заповіту Альфреда Нобеля. Офіційно відома як Премія Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, вона була заснована в 1968 році Центральним банком Швеції в пам’ять про Альфреда Нобеля з нагоди 300-річчя банку.
Її вперше було присуджено в 1969 році і відтоді вона фінансується банком.
- Голос Америки
Генсек ООН: атаки РФ по Києву та іншим містам - "чергова неприпустима ескалація війни"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених".
"Це ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні", - йдеться в заяві генсека.
Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter повідомив про розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеним: "Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм".
Раніше Державний департамент США висловив співчуття постраждалим від вибухів: "Наші серця у цей жахливий день - з народом України. Слава Україні!"
Із засудженням "жахливих та невибіркових атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й заявами про продовження підтримки Києва "стільки, скільки знадобиться" виступали лідери країн ЄС та генсек НАТО.
У Кремлі свої атаки по об'єктах цивільної інфраструктури назвали ударом "високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України" й заявили про підготовку нових атак: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".
Медіа припускають, одну з вирішальних ролей у ракетних ударах по Україні відіграв новопризначений командувач російського вторгнення Сергій Суровикін, якого описують як прихильника масових ракетних ударів по інфраструктурі, в тому числі цивільній.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені, а через влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.
У статті використано матеріали Meduza
- Голос Америки
Німеччина доставляє першу систему ППО IRIS-T в Україну, на тлі нових російських обстрілів
Німеччина доставляє першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, повідомило німецьке Міноборони в понеділок.
"Нещодавні ракетні напади на Київ та інші міста показують наскільки протиповітряна оборона важлива для самозахисту України", - твітує відомство.
"Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - написала в соцмережах міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в понеділок.
Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті системами протиповітряної оборони.
"Світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою криваву й злочинну суть і мету. Це доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.
Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
Низка західних країн рішуче засудили ці атаки й заявили про додаткову підтримку для Києва.
"Таким діям не місце в 21 столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - йдеться в соцмережевому повідомленні верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.
Більше практичної допомоги Україні у відповідь на обстріли обіцяє і Канада. Про це, за результатами розмови з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він підкреслив - Україні потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.
НАТО підтримуватиме Україну в боротьбі проти агресії Кремля скільки знадобиться - Столтенберг
НАТО засуджує "жахливі та невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й "продовжить підтримувати сміливий народ України, який чинить опір агресії Кремля, стільки, скільки знадобиться", - написав у Twitter генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн записала відеозвернення із естонською прем'єркою Каєю Каллас із естонсько-російського кордону: "Я шокована і приголомшена жорстокими нападами на Київ та інші українські міста. Росія знову показала світові, ким вона є: терор і жорстокість. Винні мають бути притягнені до відповідальності. Ми оплакуємо загиблих і я висловлюю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані і що українці знають, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно".
"Ми відправляємо дуже чіткий сигнал всім українцям: ми підтримуємо вас усіма можливими способами, і що ми точно повинні робити - це постачати засоби протиповітряної оборони з боку союзників, щоб українці могли захищати свої міста, своїх цивільних, тому що Росія однозначно чинить ескалацію, щоб завдати шкоди цивільним", - додала Каллас.
Раніше, як повідомляв "Голос Америки", співчуття українцям висловили в посольстві США. "Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Також у понеділок американська дипмісія закликала всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
10 жовтня Росія випустила по українських містах 84 крилатих ракет і 24 безполотники, понад сорок з них були збиті системами протиповітряної оборони, повідомили в ЗСУ.
"Світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою криваву й злочинну суть і мету. Це доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.
Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
Низка західних країн рішуче засудили ці атаки й заявили про додаткову підтримку для Києва. "Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - твітує міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
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