США, ЄС реагують на ранкові обстріли України

Посольство США назвало "ганебними" ранкові обстріли України Росією.

"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель запевнив, що напади "не похитнуть нашу відданість підтримці України, а лише зміцнять її".

Боррель вказав, що ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро і розпочинає тренувальну місію для навчання українських військових. Він зауважив, що через обстріли, міністр закордонних справ України звертався до Ради міністрів ЄС із бомбосховища.

"Дмитро Кулеба звертається до Ради міністрів ЄС із закордонних справ з бомбосховища, а ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 млрд євро і розпочинаємо тренувальну місію ЄС для України, - йдеться в дописі посадовця ЄС. - Російські останні невибіркові напади не похитнуть нашу відданість підтримці України, а лише зміцнять її".

Боррель заявив, що ЄС розгляне "конкретні свідчення" участі Ірану у війні Росії в Україні.

Про те, що під час нападів, ймовірно, застосовувались іранські дрони заявив і міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевичс. Він закликав надати додаткові системи протиповітряної оборони Україні та запровадити санкції проти Ірану.

"Відео засідання Ради Ради міністрів ЄС із закордонних справ і український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в бомбосховищі, - твітує Рінкевичс. - Очевидно, іранські дрони застосовувались для нападу на Київ, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. ЄС має запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів".

Іран заперечує повідомлення про те, що він надає дрони Росії.

В результаті російських атак на Київ у понеділок загинули дві людини, пошкоджено житловий будинок, повідомляє уряд.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріли терором проти мирного населення і заявив, що ворогу не вдасться зламати українців.

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення, - написав Зеленський в Telegram. - Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".