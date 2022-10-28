Виробник "Байрактарів" добудує завод в Україні за два роки

СТАМБУЛ, 28 жовтня (Reuters). Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки, заявив виконавчий директор компанії у четвер. Компанія стала дуже відомою завдяки успіху своїх безпілотників у протистоянні російським силам в Україні.

Безпілотники, поставлені в Україну Baykar, відіграли важливу роль у захисті України від російської бронетехніки та зенітних систем у перші кілька тижнів російського вторгнення.

Безпілотник Bayraktar TB2 набув такої популярності серед громадськості, що українці склали про нього пісню, а деякі союзники розпочали безпрецедентні кампанії зи збору коштів, щоб купити більше.

У рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаною безпосередньо перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.

Генеральний директор Халук Байрактар заявив Reuters у четвер, що плани реалізуються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії. «Наш план реалізується», — сказав виконавчий директор у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.

"Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування завершена. І ми будемо рухатися вперед, власне, із будівництвом. Протягом двох років ми хочемо його завершити".

Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо з новим безпілотним літальним апаратом Akinci та безпілотним винищувачем Kizilemma, або Golden Apple, які зараз розробляються. В обох використовуються українські двигуни від “Мотор Січ” (MSICH.UAX) та “Івченко-Прогрес”.

РОЗШИРЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

Безпілотники Bayraktar TB2 вплинули на хід різних конфліктів - від Сирії до Азербайджану та України, привернули до Baykar увагу світу та перетворили його на великого виробника та експортера.

Перевірений у боях безпілотник TB2 продається 24 країнам, у тому числі Польщі, яка є членом НАТО, компанія підписала угоди з п’ятьма країнами на експорт значно більшого БПЛА Akinci.

У той час як TB2 може злетіти з ракетами або обладнанням вагою до 150 кг (330 фунтів), Akinci, вперше переданий турецьким збройним силам минулого року, може літати набагато вище та злітати з вагою в 10 разів більше.

Очікується, що розширений портфель замовлень принесе близько 1 мільярда доларів експортних доходів цього року, сказав Байрактар, що приблизно на 50% більше, ніж минулорічні 650 мільйонів доларів, із подальшим зростанням на 50% у 2023 році.

Хоча Baykar не єдиний розробник військових безпілотників у Туреччині, TB2 займав настільки важливу роль у конфліктах, що тепер він очолює глобальний поштовх Туреччини до експорту військової техніки. Згідно з даними Асамблеї турецьких експортерів, минулого року ця компанія склала п’яту частину оборонного експорту Туреччини на суму 3,2 мільярда доларів США.

Компанія інвестуватиме доходи в розширення виробничих ліній, сказав Байрактар. «Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль — робити мінімум 30 (одиниць) на місяць», — сказав він.

КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Проектування та розробка безпілотного літака-винищувача Kizilelma, який, на думку аналітиків, розширення можливості розвідувальних і ракетоносних безпілотних літальних апаратів, також пожвавляться, сказав Bayraktar.

Kizielma зможе злітати та сідати на авіаносці з короткою злітною смугою, перший політ очікується в найближчі кілька місяців.

Очікується, що TB3, версія TB2 з короткою злітно-посадковою смугою, завершить етап випробувань до кінця 2023 року, сказав Bayraktar.

Компанія також розширює свою увагу до космічних технологій, щоб доповнити лінійку безпілотних апаратів. «Зараз ми інвестуємо в космічні технології. Це не добре сформовані сегменти, а нові сфери, де можна запропонувати нові інноваційні рішення», — сказав Байрактар.

Baykar також інвестує в деякі компанії у своєму розширеному ланцюгу постачання. «Ми інвестуємо в компанії, які вносять додаткову цінність для наших систем у сфері зв’язку, оптики, мережевої архітектури», — сказав Байрактар.