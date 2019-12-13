Послом США до Росії стане друга особа Держдепу

Джон Салліван, який наразі обіймає посаду заступника Держсекретаря США, затверджено стане новим послом США до Росії. Таке призначення схвалив Сенат США у четвер. Кандидатуру Саллівана на посаду посла подав президент США Дональд Трамп.

"Я впевнений, що його досвід і дипломатичні здібності будуть цінними у нашій роботі зі зміцнення співпраці і побудові конструктивних відносин з Росією", - заявив Держсекретар США Майк Помпео, вітаючи Саллівана із затвердженням на посаду.

Відносини США та Росії на тепер є складними і Салліван, який очолював переговори з Росією в сфері боротьби з тероризмом визнає, що його завдання на посаді посла не буде простим. "Досвід навчає нас, що такі чутливі дипломатичні завдання не будуть простими та лекгими", - заявляв Салліван під час слухань із затвердження його кандидатури, що відбувались у Сенаті США в жовтні.

Я неухильно протидіятиму зусиллям Росії із втручання до виборів США, порушення суверенітету України та Грузії, проведення зловмисної діяльності, яка призвела до такого низького рівня довіри у наших відносинах

Він також наголошував на важливості протидії зловмисним діям Росії.

"Я неухильно протидіятиму зусиллям Росії із втручання до виборів США, порушення суверенітету України та Грузії, проведення зловмисної діяльності, яка призвела до такого низького рівня довіри у наших відносинах", - заявив Салліван.

Ім'я Саллівана згадувалось нещодавно під час свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Йованович за зачиненими дверима виступала перед трьома комітетами Палати представників США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту.

В її письмовій заяві, що була оприлюднена в пресі, Йованович наголосила, що перед раптовим відкликанням з посади в Києві, Джон Салліван пояснив їй, що до неї втратили довіру.

"Він додав, що проти мене велась злагоджена кампанія і що на Держдеп тиснув президент, щоб мене усунути починаючи з літа 2018 року, - заявила Йованович про свою розмову з Салліваном. – Він також сказав, що я нічого поганого не зробила і це подібно до відкликань послів за порушення".

Під час слухань в Сенаті в жовтні Салліван заявляв, що особистий юрист Трампа Руді Джуліані брав участь у кампанії спрямованій на відкликання посла США до України Марі Йованович.

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