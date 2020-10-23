Дослідники: зміна поведінки самців шимпанзе з віком подібна до людської

Самці шимпанзе з віком стають більш перебірливими щодо дружніх взаємин. На це вказує робота дослідниці психології тварин Олександри Розаті з Університету Мічигану, яку опублікував журнал Science.

Повідомляється, що відповідно до результатів дослідження, тварини з віком стають більш вибірковими щодо взаємин. Це може дозволити зрозуміти поведінку тварин.

Автори працювали із базою даних, що включала 78 000 годин спостережень за тваринами у Національному парку Кібале в Уганді. Спостереження велись між 1995 і 2016 роками. Вчені досліджували соціальні взаємодії 21 дикого самця шимпанзе віком від 15 до 58 років.

Самців обрали для дослідження тому, що вони залишаються в спільнотах, в яких вони народилися, тоді як більшість самок розходяться по нових групах, після статевого дозрівання.

Шимпанзе є найближчими родичами людей у тваринному світі. Окрім цього, завдяки довгому житю, тривалість якого сягає 60-ти років, вони можуть обирати з ким будувати дружбу.

Друзі-самці доглядають один за одним, разом полюють і діляться м'ясом, колективно патрулюють кордони своїх територій та утворюють союзи для досягнення та збереження високого рангу в своїх групах, що в свою чергу призводить до більш індивідуального репродуктивного успіху.

Згідно з висновками, старші самці мали набагато більше справжніх дружніх взаємин, ніж молодші тварини, чиї спроби зав'язати приязні стосунки із представниками їхньої статі частіше залишались без відповіді.

Наприклад, у 40-річного самця було в середньому втричі більше якісних дружніх стосунків і на третину більше асиметричних дружніх стосунків, ніж у 15-річного самця.

Нарешті, хоча старші шимпанзе більше часу проводять на самоті, а коли беруть участь у соціальній взаємодії то спілкуються із більш соціально важливими партнерами.

Інші науковці відзначають, що дослідження надало "переконливі докази того, що самці шимпанзе поводяться так само, як люди, під час старішання, і така закономірність може існувати і у інших приматів".

Раніше було висунуто теорію, що з віком люди зосереджуються на своїх найстаріших і найважливіших друзях, а не шукають нових через наближення почуття смертності. Але оскільки шимпанзе, мабуть, не здатні до такої перспективи, Розаті та її колеги припустили, що можуть бути присутні інші фактори, як-от зниження емоційної реактивності.

Міцні дружні стосунки можуть також допомогти старшим шимпанзе продовжувати жити комфортно, незважаючи на зниження їхнього здоров'я та соціального статусу, додали вони.

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