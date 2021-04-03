Як американські волонтери Корпусу Миру в Україні взяли участь у розробці курсу з української мови в Duolingo

Торік після запровадження карантину кількість користувачів програми з вивчення іноземних мов Duolingo зросла на 30 мільйонів. У листопаді ця заснована у Піттсбургу компанія святкує десятиріччя. Курси Duolingo включають 38 мов, зокрема українську. Як створенню українського курсу сприяли працівники й волонтери Корпусу миру й до чого тут Революція гідності?

Американський бізнесмен Алан Янг бував в Україні як турист іще після Помаранчевої революції, але коли почув про події 2014-го року, вирішив приїхати як волонтер.

коли ми висадились у Новій Зеландії, я пішов записуватись до американського Корпусу Миру

"У мене багато років був бізнес в Аризоні із надання консультацій для неурядових організацій. І після того я на своєму паруснику із Каліфорнії поплив до Південної Америки й Нової Зеландії, - розповідає Янг. - Й у дорозі я почув, що в Україну ввійшли російські танки. Й почув заклик до людей, що люблять демократичні цінності, прийти їм на допомогу. Тож коли ми висадились у Новій Зеландії, я пішов записуватись до американського Корпусу Миру".

У 2016-2019 роках Алан допомагав у Хмельницькому розробляти систему утилізації відходів, випрацьовуючи із місцевою владою довгостроковий план й залучаючи гранти ЄС та позики ЄБРР. Вивчення місцевої мови – обов’язкова частина програми волонтерів Корпусу миру, й українська американцям дається непросто.

Лінгвістка Ірина Крупська, яка 14 років керувала підготовчою програмою для волонтерів, пояснює, що причина не лише у кириличному письмі.

"Знайомство з нашою кирилицею, буквами та звуками типу «ц», «щ», всі шиплячі – викликало у них природній жах. І не кожен може відрізнити їх, і буде дуже важко".

Знайомство з нашою кирилицею, буквами та звуками типу «ц», «щ», всі шиплячі – викликало у них природній жах

Щоб відшукати нові способи допомогти волонтерам вчити мови країн, до яких вони їдуть, офіс Корпусу Миру з інновацій звернув свою увагу на можливості Duolingo. У 2014 це був зовсім новий мобільний додаток із лише кількома мовами. Після того, як в Україні почалась Революція гідності, американських волонтерів евакуювали, й у київському офісі таким чином з’явилась можливість почати працювати над українським курсом для Duolingo за домовленістю зі стартапом.

"Там поєднуються елементи гри, тому що оцей Дуо, персонаж, нагадує тобі: «Ви сьогодні не заходили в Duolingo». Це як гра. І другий дуже важливий момент: це можна було завантажити на будь-який смартфон, і поки вони їдуть у транспорті – скільки є, 5 хвилин, стоячи, сидячи, скільки можеш приділити часу – займаєшся Duolingo. Це зробило заняття більш регулярними".

За правилами стартапу до того, як міг з’явитись курс української для іноземців, спершу потрібно було розробити курс англійської для українців.

Кількість користувачів перевищила всі наші очікування дуже-дуже швидко

"Кількість користувачів перевищила всі наші очікування дуже-дуже швидко. Це виявився дуже популярний курс, і потім це дало нам можливість зрозуміти можливості цієї платформи та її обмеження. Коли ми завершили цей курс, він спочатку був на етапі бета-тестування, ми відправляли його усім, хто був запрошений до Корпусу миру.. і Алан дуже конструктивно до всього підходив, він переможець оцього нашого першого конкурсу: він завершив цю програму Duolingo ще до приїзду".

Лінгвістам допомагали й самі волонтери. Серед них була й Сієрра Бертіс, яка вирішила приїхати до України після того, як її родина приймала кілька школярів за програмою обміну FLEX і вона вивчала міжнародні відносини в університеті. У 2015 році вона була у першій групі волонтерів, які відновили місії до України. Завдання носіїв мови полягало у тому, щоб перевіряти й виправляти варіанти відповідей англійською.

Мені подобається в Duolingo, що там можна почути вимову слів

"Мені подобається в Duolingo, що там можна почути вимову слів, тож можна звикнути слухати й промовляти нові слова, бо це дуже важко, адже поєднання звуків дуже незвичні, тож це допомагає вивчити українську, - каже Сієрра. - Я вважала цю програму дуже ефективною, бо я – візуал, мені важливо бачити слова, уявляти літери. І мені подобається бути корисною, й також мені подобались люди, які працювали над додатком, тому це було дуже просто й весело. Паралельно вчиш українську й допомагаєш!"

Волонтерка розповідає, що й зараз використовує Duolingo, лише для вивчення іспанської. А от Алан й тепер продовжує вивчення української, адже хоче приїхати в Україну восени іще на рік, якщо дозволить пандемічна ситуація.

"Я повільно вчусь, і мені потрібно багато повторювати, - пояснює Янг. - З Duolingo я можу сидіти за комп’ютером чи айпедом довгі години й дуже багато повторювати слова".

Я зустрів в Україні жінку й хотів представити її багатьом людям, і замість того, щоб сказати: «моя королева», я сказав: «моя корова»

Однак, без курйозів все одно не обходиться, пригадує він: "Я зустрів в Україні жінку й хотів представити її багатьом людям, і замість того, щоб сказати: «моя королева», я сказав: «моя корова». Чи… якось я замовляв собі хот-дог, і хотів без майонезу, але замість того я зробив помилку і сказав: «без м’яса». І всі посміялись, і мені дали булку без сосиски".

У Duolingo зараз працюють над створенням курсу вивчення української мови для російськомовних користувачів. А найбільше за допомогою цього додатку вивчають англійську, іспанську, французьку, німецьку та італійську мови.

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