Здійснити мрію: дві бабусі у США стрибнули з парашутом

Дві бабусі у США здійснили свою мрію – стрибнули з парашутом.

Беверлі Милек 78 років.Вона зі штату Огайо, має 5 онуків та 5 правнуків. Зараз вона збирається стрибнути з парашутом. Це – одна з речей у її списку побажань. Стрибатиме також її подруга – Бренда Саттон.

"Ви стрибнете з висоти 4,267 метрів сьогодні", - кажуть їм у центрі "Tecumseh SkyDive" в місті Джексон, Огайо. Жінки готові, вдягли спорядження.

"Ми просто вистрибнемо з літака. Вам потрібно зробити стрибок вперед", - пояснює їм інструктор. "Я якось нервую. Чи це помітно?" - відповідає Беверлі.

Здійснити мрію жінкам допомогла неприбуткова організація “My Jump”, в якій допомагають літнім людям здійснювати їх побажання. "Всі мріють про щось велике, а це просто велетенська мрія!" - каже засновник організації Вебб Вайман.

Бренда і Беверлі готові до стрибку. Злітають, літак підіймається на 4,267 метрів. Беверлі стрибає першою, а потім Бренда.

Подруги благополучно приземлилися.

"Чи зробила би я це ще раз? Точно ні, але це було чудово", - ділиться Беверлі Милек.

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