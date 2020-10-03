Як український стартап створив "Убер для дизайнерів"

Україна посідає перше місце в Європі за обсягом експорту IT-послуг – торік цей показник перевищив 4 мільярди доларів, це більше, ніж виручка від експорту пшениці. Часто українські розробники працюють через аутсорсинг на закордонного клієнта. За схожою моделлю, тільки у галузі дизайну, працює платформа Awesomic.

"Убер для дизайнерів", – так свій стартап пояснює засновник Awesomic, 24-річний Роман Севастьянов з Києва, який сім років працював розробником програмного забезпечення на американські компанії.

"У нас є клієнти з однієї сторони і дизайнери з іншої. І ми створили платформу-продукт, який їх по суті з’єднує та дозволяє ефективно між собою взаємодіяти", - розповідає Роман.

Категорій клієнтів декілька: стартапи, венчурні фонди, а також інші дизайнери, які шукають субпідрядників.

"Зараз у нас на платформі шість фул-тайм дизайнерів, які щодня працюють, і близько 10, які також працюють парт-тайм, - розповідає стартапер. - Ми почали працювати з травня 2019 року, і за цей час вже було 80+ клієнтів".

стартап відбирає талановитих програмістів і допомагає їм потрапити у ІТ-компанії їхньої мрії: Facebook, Google, Amazon, Apple, Cisco, Tesla, Uber

Першим клієнтом платформи став Тілек Мамутов із Киргизстану. Він 11 років працював на Google, а рік тому заснував власний стартап Outtalent, що відбирає талановитих програмістів із країн Східної Європи та Середньої Азії і допомагає їм потрапити у ІТ-компанії їхньої мрії: Facebook, Google, Amazon, Apple, Cisco, Tesla, Uber та інші. За підписаний робочий контракт Outtalent бере комісію – 7%.

"У нас є спільнота людей із Центральної Азії, й вони досягли значного кар’єрного успіху, і ці люди допомагають як ментори, і , якщо бачать, що програміст підходить, дають рекомендації роботодавцю. Вони допомагають кандидату потрапити на інтерв’ю та отримати пропозицію. Бо проблема у тому, що в ці компанії тисячі людей подають резюме, тож дуже складно знайти сильного кандидата, - каже Тілек. - Людський фактор, що людина ставить свою репутацію на карту, дуже важливий. Ми свою репутацію ставимо на карту, коли когось рекомендуємо".

Тілек розповідає, що ідея про співпрацю виникла під час знайомства із Романом у Києві: підприємці зрозуміли, що поділяють одні цінності: "Поки ми проходили акселерацію, вони розробили нам і логотип, і презентацію, з якою ми зробили наш фандрейзинг, і бізнес-картки, і сайт. Видно, люди працюють дуже старанно".

"Тут не лише питання ціни, а питання, наскільки мотивована та сторона зробити щось хороше клієнту. Коли я з Awesomic працював, то я хочу, щоб вони досягли успіху, вони хочуть, щоб я досяг успіху, мені здається, ще важливо знайти спільну місію. І з культурного боку – ми наче одна компанія, лише робимо трохи різне".

хороший дизайн – це 50% усього успіху. Інші 50% - це правильна комунікація

Культурі спілкування із клієнтами Awesomic приділяє особливу увагу, розповідає Роман. У середині серпня компанія отримала новий раунд інвестицій, тож їхня команда шукає нових працівників – й не лише за якістю роботи.

"Насправді хороший дизайн – це 50% усього успіху. Інші 50% - це правильна комунікація. Базово, звичайно, потрібно знати англійську, щоб могти писати, зідзвонюватись, - вважає Роман. - І додатково, що дуже допомагає у роботі з будь-якими клієнтами, - це мати емоційний інтелект, коли ти проявляєш емпатію до інших людей. І в тих дизайнерів, які її проявляють, досягають найкращого результату".

Дивіться також: Славалача: музичний проект гуртів з України, Білорусі та США