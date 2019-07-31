Кличко - "яскравий промінь у відносній темряві", - адвокат Трампа

"Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у важкій вазі і він - справжній партіот України. Київ іще ніколи не був кращим. Він - яскравий промінь у відносній темряві", - так про зустріч із Кличком у Нью-Йорку написав адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані.

Раніше у Фейсбуці Кличко написав: "На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України".

Говорили, зокрема, про співпрацю між країнами та місцеве самоврядування, додав мер.

"Домовилися, що наступного разу зустрічаємося з Руді в Києві", – зазначив мер української столиці.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що "здаватися не буде".

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, а от мер Києва - виборча посада.

Віталій Кличко обіймає це крісло з червня 2014 року.

Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, повідомив минулого тижня прем’єр Володимир Гройсман.

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