Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані зустрівся із головним рабином України

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустрівся із головним рабином України. У своєму Твіттері він виклав фотографію, де він курить сигару разом із Моше Асманом. "Дійсно мудрий чоловік", - прокоментував він.

Де саме відбулась зустріч чи про що говорили - не повідомляють.

Раніше Джуліані планував відвідати Україну і, зокрема, обговорити з новообраним президентом Зеленським джерела розслідування втручання Росії до президентських виборів США а також участь сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в бізнесі, що перебуває у власності українського олігарха. Розмова, розмірковували ЗМІ, могла торкнутись також ролі Байдена у звільненні з посади генерального прокурора України Віткора Шокіна.

Джуліані згодом скасував візит через шквал критики, зокрема, від представників Демократичної партії США. Демократи побачили в такому візиті спроби використати міжнародні відносини у внутрішньополітичних інтересах. Джуліані "намагаєтьcя отримати політичну допомогу іноземної сили", - заявив конгресмен-демократ Адам Шифф.

У суботу Джуліані у серії повідомлень у Twitter висловив обурення тим, що український бізнесмен Ігор Коломойський розкритикував і обіцяв вивести "на світло Боже" двох американських громадян Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, які, за словами Коломойського, "збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані".

Раніше він сказав, що Зеленський має позбутися "причепу з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших".

Серед іншого, Джуліані заявив, що Парнас та Фруман є його клієнтами, і він радить їм висунути звинувачення проти Коломойського.

"Американський аналітик описує Коломойського, як "супер небезпечного". Сумнозвісний олігарх повернувся з тривалого вигнання та негайно озвучив погрози двом американцям, Льву Парнасу та Ігорю Фруману. Вони мої клієнти, і я порадив їм висунути звинувачення", - твітує Джуліані.

​Нагадаємо, Валерій Коломойський із 2008 очолює Об'єднану єврейську громаду України, а з 2010 році він - президент Європейської єврейської ради.

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