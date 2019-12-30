В Білому домі розповіли, чому Путін дзвонив Трампу в неділю

29 грудня президент Росії Володимир Путін зателефонував президенту США Дональду Трампу щоб подякувати йому за інформацію, надану Сполученими Штатами, яка дозволила запобігти можливому терористичному нападу під час свят в Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря Білого дому Хогана Гідлі, виданому в понеділок.

"Обидва президенти віддані продовженню співпраці двох країн у протидії тероризму. Президенти також обговорили стан відносин між Сполученими Штатами і Росією і зусилля з підтримки ефективного контролю над озброєнням", - йдеться в заяві.

В неділю в Росії заявили, що завдяки інформації з Вашингтона, Федеральній Службі безпеки Росії вдалось попередити напад, який, за повідомленнями, був запланований у Санкт-Петербурзі.

Минулого тижня Трамп застеріг Росію та інших союзників сирійського режиму Башара аль-Асада від агресії у сирійській провінції Ідліб.

"Росія, Сирія та Іран вбивають, або збираються вбити тисячі невинних цивільних в провінції Ідліб, - написав президент США у Twitter в четвер. – Не робіть цього! Туреччина тяжко працює, щоб зупинити цю бійню", - написав президент США у Twitter.

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