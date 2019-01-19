Американські чиновники можуть припинити продаж електронних цигарок

Якби усі дорослі тютюнозалежні повністю перейшли на електронні цигарки, це принесло би надзвичайну користь здоров'ю громадськості

В управлінні з контролю за продуктами та ліками США заявили, що якщо паління серед молоді не скоротиться найближчим часом, у службі розглянуть можливість запровадження заборони на продаж електронних сигарет, пристроїв для так званого "вейпінгу". Про це повідомляє видання The Hill.

Голова служби Скотт Ґотлліб заявив, що до відповідних заходів у відомстві можуть вдатись, якщо компанії-виробники не припинять спрямовувати рекламу своєї продукції на молодіжну аудиторію.

За словами державного службовця, популярність вейпінгу є причиною зростання споживання нікотину серед молоді попри раніше помічене скорочення вживання молоддю традиційних цигарок.

"Якщо споживання продовжить зростати і ми побачимо значне зростання у 2019-му році, на тлі стрімкого зростання у 2018-му році, вся категорія цих продуктів може опинитись під загрозою, - заявив Ґоттліб, - Настане край всім цим продуктами, доки вони не пройдуть передбачений процес розгляду".

... така можливість під загрозою, якщо споживання електронних цигарок серед дітей буде зростати надалі

Прикметно, що чиновник також публічно назвав електронні цигарки шляхом покращити стан здоров'я громадськості як альтернативу споживання традиційних цигарок дорослими. Схоже, що заперечення у уряду США викликає виключно використання цього продукту молоддю.

"Я вважаю, що якби усі дорослі тютюнозалежні повністю перейшли на електронні цигарки, це принесло би надзвичайну користь здоров'ю громадськості. Але така можливість під загрозою, якщо споживання електронних цигарок серед дітей буде зростати надалі. Усі відповідальні сторони процесу мають нагоду вирішити проблему споживання продукту молоддю", - йдеться у Twitter Ґоттліба.

Споживання електронних цигарок серед молодці зросло на 78% серед школярів старших класів та на 48% серед школярів середніх класів всього за рік, повідомили у службі. Загалом з 2017-го по 2018-й роки півтора мільйона молодих людей розпочали використовувати електронні цигарки.

Як відзначають NBC News, Управління з контролю за продуктами та ліками має повноваження припинити продаж електронних цигарок та примусити виробників пройти через формальний процес погодження їх продукції. Організації, які виступають за скорочення споживання тютюну дітьми, скорочення ракової захворюваності та ін. засмучені такою позицією уряду. Експерти вказують, що молодь, яка "вейпає", часто просто не усвідомлює, що є залежною від нікотину, хоча демонструє усі ознаки залежності - тривожність, зміни у поведінці та ін.

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