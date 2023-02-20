Блінкен висловився за продаж винищувачів F-16 Туреччині

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена підтримує продаж винищувачів F-16 Туреччині, і висловив упевненість, що і Швеція, і Фінляндія незабаром приєднаються до альянсу НАТО. Блінкен в понеділок відвідав Анкару для переговорів з турецькими лідерами.

Конгрес США має схвалити продаж F-16 за 20 мільярдів доларів, який включає запит Туреччини на 40 реактивних літаків і майже 80 комплектів для модернізації.

Під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Блінкен сказав, що не може оприлюднити терміни офіційного сповіщення Конгресу про запропонований продаж, але повідомив про підтримку угоди з боку адміністрації Байдена.

"Це дуже важливо для постійної оперативної сумісності НАТО та національної безпеки Сполучених Штатів", - сказав Блінкен.

Чавушоглу сказав, що питання F-16 не варто пов’язувати з ратифікацією Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами НАТО, які не схвалили приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу в процесі, який має бути одностайним.

Блінкен сказав, що Сполучені Штати підтримують прийняття Швеції та Фінляндії «якнайшвидше».

Він сказав, що «впевнений, що НАТО офіційно прийме їх незабаром, і коли це станеться, це посилить безпеку кожного члена НАТО, включаючи Сполучені Штати, включаючи Туреччину».

Туреччина висловила стурбованість щодо членства Швеції в НАТО, заявивши, що вона надто поблажлива до груп, які Туреччина вважає терористичними організаціями.

Чавушоглу сказав, що всі сторони повинні переконати Швецію розв'язати ці питання, і що Туреччина вважає, що фінансування тероризму, вербування та пропаганда тривають у Швеції.

Минулого тижня під час візиту до Туреччини генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «настав час» для Туреччини ратифікувати членство обох країни в НАТО.

Блінкен також зустрівся в понеділок із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на закритій для преси зустрічі.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Блінкен і Ердоган обговорили підтримку України та допомогу Туреччині від США в її зусиллях з відновлення після землетрусу.

Блінкен у неділю оголосив про зобов’язання виділити 100 мільйонів доларів на додаток до допомоги США для Туреччини та Сирії після землетрусу 6 лютого, який забрав життя понад 44 000 людей.

Пізніше в понеділок він має вирушити до Греції, де Держдепартамент заявив, що «обговорить з лідерами країни оборонну співпрацю, енергетичну безпеку та спільне зобов’язання захищати демократію».

Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.