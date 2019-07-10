У ЄБРР оптимістичні щодо України, закликають майбутній уряд якнайшвидше провести переговори з МВФ - Інтерв'ю

Від початку цього року Європейський банк реконструкції і розвитку інвестував в Україну вже 400 мільйонів доларів, здебільшого у приватний сектор. Про це заявляє директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. Він був одним зі спікерів Конференції щодо реформ в Україні, яка пройшла минулого тижня у канадському Торонто. В інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» Маттео Патроне розповів, які реформи в Україні хочуть найперше побачити іноземні інвестори, які дії влади можуть відштовхнути міжнародних партнерів, і чи є достатньо приводів для оптимізму щодо курсу, яким рухається держава.

Президент Зеленський хоче посилити співпрацю із ЄБРР, і це дуже гарний знак

Юлія Ярмоленко: Новий Президент України заявляв, що хоче посилити співпрацю із ЄБРР та іншими іноземними інвесторами. Де, на вашу думку така співпраця може бути найбільш плідною?

Маттео Патроне: Ми мали кілька зустрічей із Президентом та членами його адміністрації. І дійсно, ми абсолютно на одній хвилі у плані посилення нашої співпраці. З жовтня минулого року ЄБРД почав поволі змінювати свою стратегію в Україні. Наш фокус зміщується із розбудови інституцій, що було ключовим після революції гідності, до посилення інвестицій.

Цього року ми вже гарно стартували, інвестувавши приблизно 400 мільйонів доларів здебільшого у приватний сектор. Ми хочемо продовжувати цей тренд, але також посилювати наш вихід на державний сектор з конкретними інфраструктурними проектами, надзвичайно важливими для країни.

Аби пришвидшити процес євроінтеграції, наздогнати країни-конкуренти і покращити добробут українців, зростання має перевищити 5-6%

ЮЯ: Як ви оцінюєте стан української економіки нині, чи вона відновлюється?

МП: В Україні спостерігається 13 кварталів зростання. Торік ВВП зріс на 3 відсотки, і це гарна цифра, але цього не достатньо. Для того аби пришвидшити процес євроінтеграції, наздогнати країни-конкуренти і покращити добробут українців, зростання має перевищити 5-6%. Питання – як цього досягнути. І наразі в Україні не доступні ані фіскальні, ані монетарні стимули.

Тож далі треба покращити інвестиційний клімат і провести структурні реформи, і ми бачимо підґрунтя для втілення цього. Ми маємо намір надавати підтримку у цій царині.

В Україні спостерігається 13 кварталів зростання. Торік ВВП зріс на 3 відсотки, і це гарна цифра, але цього не достатньо.

ЮЯ: Ви згадали реформи. Які ключові реформи має провести Україна для покращення інвестиційного клімату?

МП: Судова реформа – критично важлива. Якщо ви говорите із іноземними інвесторами, які обережні щодо України, перша проблема, на яку вони звертають увагу – це верховенство права. І я вважаю, що Україна зробила вже досить багато щодо обмеження корупції. І це треба рекламувати іноземним інвесторам. Але верховенство права і забезпечення виконання законів – це сфера, де ще багато має бути зроблено.

ЮЯ: Незабаром в Україні пройдуть позачергові вибори, держава отримає новий парламент, новий уряд. Які дії нової влади можуть слугувати «тривожним дзвіночком» для іноземних інвесторів?

МП: Звісно, найбільшим би було сходження із курсу на зближення із ЄС. І я думаю, що Угода про Асоціацію стала дуже важливим елементом для розвитку України і для вирішення кризи у минулі п’ять років.

Щойно буде новий уряд, вони мають якнайшвидше провести переговори із МВФ

Але я не бачу жодних ризиків, що таке може статися. Треба забезпечити макроекономічну стабільність, і щойно буде новий уряд, вони мають якнайшвидше провести переговори із МВФ. Також дуже важлива передбачуваність, і це включає незалежність інституцій. Одна річ, яка має бути абсолютно збережена, - це незалежність Національного Банку України, який провів фантастичну роботу у плані збереження фінансового сектору країни.

ЮЯ: Десь місяць тому український олігарх Коломойський в одному з інтерв’ю заявив, що оголошення дефолту Україною – може і не погана річ, і Київ, може, і має розглянути таку опцію. Коли ви чуєте такі заяви, що ви думаєте?

МП: Я краще не буду висловлювати свої думки щодо цього. Зрозуміло, я абсолютно проти такого. Але, що мені подобається – це реакції усіх до єдиного представників нового керівництва країни і старого уряду. Очевидно, що ніхто не сприймає такі коментарі серйозно. І так воно і має бути.

ЮЯ: Як ви зазначили раніше, ви мали кілька зустрічей із президентом Зеленським. Після спілкування із ним, ви більш оптимістичні чи песимістичні щодо курсу, яким рухається Україна, але також – щодо партнерства України із ЄБРР?

Є низка причин бути оптимістичним щодо того, що відбувається в Україні. Насамперед, країна довела, що вона – зріла демократія

МП: Як ви знаєте, ЄБРР – неполітична організація. Є низка причин бути оптимістичним щодо того, що відбувається в Україні. Насамперед, країна довела, що вона – зріла демократія. Увесь виборчий процес, незалежно від того, що ви думаєте про результати виборів, - дуже позитивний і дуже здоровий. Процес передачі влади проходить дуже конструктивно. А адміністрація президента Зеленського відкрита до діалогу. Ви на початку розмови згадали, що президент Зеленський хоче посилити співпрацю із ЄБРР, і це дуже гарний знак.

ЮЯ: Що може статися, щоби ЄБРР залишив Україну?

Патроне: Я не бачу, що може статися. Я згадував на конференції, що так, дійсно, ЄБРР – потужний в Україні. Ми – найбільший інвестор із 4 мільярдами євро. Але Україна також – велика частина роботи ЄБРР. Портфоліо України – друге найбільше в регіоні. Тож я не бачу причин, через які б ми залишили країну найближчим часом.

Дивіться також: Іноземні інвестори хочуть побачити судову реформу в Україні