Рецепт з 3-х пунктів для економіки України пропонує експерт США

Українська економіка не зростає, бо заможні українці не несуть гроші у банки, а надають перевагу купівлі квартир, чи зберігають гроші в готівці, вважає аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд. Він, зокрема, вказує, що українські депутати тримають в середньому 700 000 доларів США вдома.

Україна, за даними МВФ, є найбіднішою країною Європи. Однак, так не мусить бути - економіка України могла б зростати на 7% щорічно, замість теперішніх 3%, переконаний Аслунд.

Ключ тут - у привабленні інвестицій. На тепер біля 4% ВВП країни виводиться за кордон щорічно. Іноземці також не інвестують. Внутрішнє фінансування для бізнесу не зростає, адже, на думку аналітика, банківська система в Україні не оздоровилась. Кредитні ставки залишаються надто високими для бізнесу.

Для того, щоб переламати ситуацію, Україна має забезпечмти рівність правил для всіх, переконаний аналітик, адже досі впливові особи в Україні вважають себе вправі не сплачувати за кредитами.

Аслунд пропонує такий рецепт.

1. Скасувати парламентський імунітет, щоб до Ради йшли не бізнесмени, а політики.

2. Реформувати суди, прокуратуру та вивести переслідування за економічні злочини зі сфери повноважень СБУ.

3. Зняти мораторій на продаж аграрних земель, які можуть стати найкращою заставою для банківських позик.

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