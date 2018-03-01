Економіка України вже кілька років перевершує прогнози світових аналітиків – експерт IIF

Є два фактори, які виокремлюють Україну серед країн з економіками, що розвиваються, наголосив економіст з нових європейських країн Міжнародного інституту фінансів (IIF) – світової асоціації фінансистів з головним офісом в Вашингтоні, США.

"По-перше, Україна вже два-три роки стабільно перевершує аналітику, зокрема очікування аналітиків стосовно зростання", - відзначив Йорбол Якшиліков в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

"На початку року всі оптимістично оцінюють економічне зростання, але під кінець року, всі приємно здивовані ... Вона (Україна – ГА) перевершує очікування.

Перші попередні цифри за 2017 рік свідчать, що економіка України зросла на 2,1 % в 2017, що перевершило наш прогноз" - 1,5%, відзначив економіст.

"Це – позитивна новина. В плані структури економічного зростання – йому сприяло споживання, як приватне так і державне і його підтримувало зростання доходів на початку минулого року", - наголосив він.

Все ж, зауважив економіст, теперішні темпи економічного зростання України є недостатніми.

IIF прогнозує, що економіка України зросте на 3% в 2018 році, що близько до очікувань НБУ (3,4%) та інших експертів, які працюють щодо України.

"Це – все ще дуже низьке зростання для такої країни, як Україна", - переконаний Якшиліков.

Другий фактор, що відрізняє Україну, і, на думку аналітика, обмежує прискорення зростання - це структурні дисбаланси. "Викликом для прискорення зростання України є необхідність структурних реформ, встановлення верховенства права, наявність незалежного, прозорого судочинства, які дозволили б захистити права кредиторів", - наголошує він.

"Навіть перед нещодавнім спадом, який забрав 1/6 ВВП, економіка України потребувала структурних реформ. Якщо порівняти до інших країн Східної Європи, економіка України значно відстає", - йдеться в звіті IIF стосовно України.

"Якщо порівняти ВВП за паритетом купівельної спроможності в Україні та Польщі, то обидві країни в 1990 році були практично на тому самому рівні. З 1990 року ВВП на душу населення в Польщі зростає в середньому на 4% щорічно, а ВВП на душу населення в Україні скорочується на 0.5% щорічно в середньому".

На графіку порівнюється реальний ВВП на душу населення в Україні та Польщі як відсоток від реального ВВП на душу населення в Чехії. В 2016 році Польща майже подолала розрив з Чехією, а відносна позиція України ще більше віддалилсь, наголошується в звіті.

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