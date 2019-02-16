Лагард поспілкувалась з Тимошенко в Мюнхені про українську економіку

«Наше обговорення стосувалось нещодавніх економічних подій в Україні, необхідності продовжувати втілення економічних реформ, викладених в програмі МВФ Stand-by, включаючи заходи з подолання корупції». Так заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі з Юлією Тимошенко, яка відбулась під час Мюнхенської конференції з безпеки.

«Я наголосила на необхідності для України зберегти досягнення в поновлення макроекономічної стабільності і проводити більш глибокі структурні реформи, необхідні для забезпечення потужнішого економічного зростання і стабільного покращення рівня життя населення», - цитує Лагард прес-служба МВФ

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