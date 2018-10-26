Зростання економіки США перевищило прогнози

Економіка США зростала швидше, ніж очікувалось протягом третього кварталу цього року. Про це повідомляє Міністерство торгівлі США.

ВВП США зріс на 3,5 % порівняно до відповідного періоду минулого року. Це перевищило прогнози зростання у 3,3%, яке озвучували економісти, пише Business Insider.

Це найпотужніше зростання за два квартали поспіль, яке показала економіка США протягом останніх чотирьох років.

Споживчі витрати домогосподарств зросли на 4%, що є найвищим показником з 2014 року.

Позитивним фактором стало зростання у створенні робочих місць. Зафіксовано найнижчий рівень безробіття за 49 років. Це а також оптимізм споживачів підкріплювали споживчі витрати – саме вони були найбільшим рушієм економічного зростання США. Споживчі витрати домогосподарств зросли на 4%, що є найвищим показником з 2014 року.

Бізнес також додав до зростання, накопичуючи запаси товарів на складах. Можливо, бізнес спонукало до цього не стільки очікування ще більшого зростання попиту на товари, скільки "намагання швидко завести товари до США до введення мит, однак, це не однозначно", - сказав Business Insider головний спеціаліст з інвестицій Plante Moran Financial Advisor Джим Бейрд.

Неочікувано на 4% впали інвестиції у житло. Обсяги продажу житла досягли піку минулого листопада і з того часу знижувались.

Картина американського експорту також не є дуже оптимістично. В серпні, наприклад дефіцит торгівлі товарами США та Китаю досяг 38,6 мільярда доларів.

Дивіться також: В центрі уваги: що не так сказав представник ОБСЄ в Україні?