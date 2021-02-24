США стурбовані можливою закупівлею Єгиптом Су-35 у Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні висловив заклопотаність через можливу закупівлю Єгиптом російських винищувачів Су-35, повідомив Держдепартамент.

Блінкен заявив про це в телефонній розмові з міністром закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі.

«Держсекретар і міністр закордонних справ наголосили на важливості міцного стратегічного партнерства між США та Єгиптом, особливо в сфері безпеки і триваючого співробітництва в боротьбі з тероризмом, а також обмінялися думками щодо регіональних проблем», - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Держсекретар висловив стурбованість з приводу прав людини, які, як він підкреслив, матимуть центральне значення для двосторонніх відносин США і Єгипту, а також потенційної закупівлі Єгиптом винищувачів Су-35 у Росії», - додав Прайс.

Як днями відзначили у МЗС Росії, ВПС Росії стали використовувати Су-35 у 2017-му році. Літак являє собою глибоко модернізований варіант літака Су-27 і належить до покоління 4++.

Днями ЗМІ повідомили, що Індонезія, яка раніше розглядала можливість придбання літаків Су-35, відмовились від них на користь французьких Rafale та американських F-15.

Блінкен і Шукрі також обговорили підтримку мирних переговорів в Лівії під егідою ООН, близькосхідний мирний процес і співробітництво в боротьбі з тероризмом на Синайському півострові, повідомив Прайс.

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