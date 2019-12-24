Україна – четверта в Європі за кількістю смертей, пов'язаних з екологічним забрудненням

Україна – не четвертому місці в Європі за кількістю смертей пов'язаних з екологічним забрудненням. Про це йдеться в дослідженні Глобального Альянсу зі здоров'я та забруднень (GAHP).

В Україні кількість смертей через забруднення складала 57 285 в 2017 році. На першому місці цього сумного рейтингу серед країн Європи а також на восьмому серед країн світу – Росія, де в 2017 році через екологічні забруднення загинуло 118 687 осіб.

Серед Європейських країн на другому місці – Німеччина, де 68 300 смертей пов'язують із забрудненням, а на третьому – Туреччина з 57 779.

По відношенню до кількості населення, Україна також на четвертому місці за смертністю від причин, пов'язаних із забрудненням в Європі, після Сербії, Грузії та Болгарії.

Забруднення повітря відповідає за 68% смертей пов'язаних із екологічним забрудненням в Європі.

"Країни Східної Європи та Центральної Азії багато зробили для подолання надзвичайної бідності та забезпечення доступу до якісної води. Однак, для багатьох країн виклик становить перехід на використання більш чистих енергоджерел, що видно з високої частки смертей, пов'язаних із забрудненням повітря", - йдеться у звіті.

Дослідники наголошують – екологічне забруднення становить найбільшу причину передчасних смертей від екологічних факторів і спричинило 8,3 мільйона смертей в 2017 році, або майже кожну сьому смерть. Серед причин –токсичне повітря, вода, земля, та світове хімічне забруднення.

Ці результати – консервативні, адже багато токсинів не було включено до аналізу. зауважують дослідники. Звіт базується на даних Дослідження світового тягаря захворюваності 2017 року проведеного Інститутом метрики здоров'я (ІНМЕ).

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